فيديو.. "لحظات مرعبة" لطائرة وسط عاصفة كيارا فى زيورخ

وكالات الأنباء

رصد مقطع فيديو التقط فى مطار زيورخ بسويسرا، لحظات صعبة عاشتها عدد من الطائرات بسبب العاصفة "كيارا" التى تجتاح عدة دول أوروبية. وحسب موقع سكاى نيوز، يظهر فى الفيديو تمايلا خطيرا لطائرات كانت تستعد للإقلاع أو الهبوط فى مطار زيورخ الدولى.

ويبدو أن قوة العاصفة وسرعة الرياح التى رافقتها، أثرت بشكل كبير على الطائرات، الأمر الذى جعل الركاب يعيشون لحظات رعب حقيقية.

وأثارت العاصفة كيارا رياحاً تصل سرعتها إلى 129 كيلومترا فى الساعة، بالإضافة إلى أمطار غزيرة. وأدت "كيارا" إلى إصدار تحذيرات طقس إلى جانب إلغاء رحلات قطارات ورحلات جوية ورحلات عبارات، وعدد من الفعاليات الرياضية والثقافية.

واجتاحت العاصفة دولا فى غرب أوروبا، مثل بريطانيا وسويسرا وألمانيا وبلجيكا وهولندا وأيرلندا، ومع عدم التحكم فى مسار العاصفة الأوروبية الراهنة، يتوقع أن تؤدى إلى خسائر غير متوقعة لاقتصاديات تلك البلدان.