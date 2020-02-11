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غدا.. قطع المياه عن مدينة قليوب لمدة 12 ساعة لإجراء إصلاح بمحطة كوم أشفين

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 10:37 ص
غدا.. قطع المياه عن مدينة قليوب لمدة 12 ساعة لإجراء إصلاح بمحطة كوم أشفين صنبور مياه - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب بمدينة قليوب، غدا الأربعاء الموافق 12 فبراير الجارى، لمدة 12 ساعة، من الساعة السادسة مساء غدا الأربعاء، وحتى الساعة السادسة من صباح بعد غداً الخميس، وذلك لإجراء أعمال الصيانة بمحطة المياه بكوم أشفين.

وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وعدم استخدام المياه لزيادة نسبة الكلور.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى

فيما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية عن إنطلاق تطبيق الهواتف الذكية "نسخة الأيفون والأندرويد" لعملائها باللغتين العربية والإنجليزية من خلال الرابط التالى https://play.google.com/store/apps/details?id=com.masportal.

 

وأوضحت مياه القليوبية، أن التطبيق يشتمل على العديد من المميزات والخدمات الإلكترونية التى تهدف لتحسين التواصل بين المواطنين مستخدمى التطبيق والشركة، ومن هذه الخدمات تسجيل قراءة العداد، وتحديث البيانات، والاستعلام عن الفاتورة، وتسجيل شكوى.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن الشركة أطلقت هذا التطبيق، لتلقى شكاوى المواطنين المتعلقة بالقطاع التجارى، سواء قراءه عداد أو الاستعلام عن قيمة الفواتير، حيث يقوم المواطن بتحميل التطبيق على هاتفه المحمول، وتسجيل حساب عليه بالبيانات الشخصية للمواطن، موضحاً أن التطبيق يتيح أيضاً للمواطن تحديث البيانات الخاصه به كما أنه جارٍ تفعيل خدمة دفع الفاتورة باستخدام التطبيق.

 


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