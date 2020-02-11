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غدا.. اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 06:16 م
غدا.. اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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يرأس الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، غدا الأربعاء، إجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات المختلفة ويعقبها توقيع 4 اتفاقيات تعاون.

وكان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الأخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.

ويأتى التعديل بهدف حرص النيابة العامة على الإضطلاع بدورها الهام فى رعاية مصالح عديمي الأهلية، وناقصيها، والغائبين، والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها، وبما يحقق مصالح هذه الفئات ويلبي إحتياجاتهم، حيثُ نص التعديل على أن يكون للنيابة العامة أن تُصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها، أو عن الغائب، بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء، دون الرجوع إلى المحكمة، بما لا يجاوز مبلغ 5 آلاف جنيه، يجوز زيادته إلى 10 آلاف جنيه، بقرار من المحامي العام المختص، وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر، كما يجوز بقرار مُسبب من المحامي العام في حالة الضرورة القصوى كالحوادث، والحالات المرضية الخطيرة، والتى تستدعى تدخلاً طبياً عاجلاً، زيادة المبلغ المشار إليه بقدر حالة الضرورة ونفقتها، على أن يلتزم النائب المُصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق فى حالة الضرورة قبل تقديم طلب الصرف التالى.


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