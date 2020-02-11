وأضافت والي أن هناك حاجة إلى التعاون بين كل الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني؛ لدرء مخاطر هذه التنظيمات الإرهابية وتحقيق أكبر مستوى من التعاون والتنسيق الأمني بين جميع الدول، وتحقيق الالتزام بكافة قرارات مجلس الأمن الدولي في هذا الصدد.

وأشارت إلى أن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات يبذل جهودا مكثفة لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، وعلى رأسها الإرهاب والفساد ويقدم الدعم اللازم لكل الدول ويوفر الخبرات اللازمة لمساعدة الدول على مكافحة الإرهاب.

ومن جانبه، قال توماس جرمينجر الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي "إن التعاون والتنسيق الأمني بين جميع الدول الأعضاء يعد ضرورة ملحة في هذه المرحلة التي تزداد فيها مخاطر الإرهاب في كل دول العالم".