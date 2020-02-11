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"عنتيل المدارس".. ما لا تعرفه عن مدرس الإسكندرية المتحرش بـ 120 طالبة

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 07:00 ص
"عنتيل المدارس".. ما لا تعرفه عن مدرس الإسكندرية المتحرش بـ 120 طالبة هيئة المحكمة الإدارية العليا
الإسكندرية جاكلين منير

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أثارت قضية المدرس الذى قام بالتحرش ب 120 تلميذة بالإسكندرية، غضب المجتمع السكندرى ورواد مواقع التواصل الاجتماعى، نظرا لفظاعة الواقعة وخاصة وأن الضحايا أطفال أبرياء فى عمر الزهور، من تلاميذ المرحلة الابتدائية.

حيث أعاد حكم محكمة الإدارية العليا بتأييد فصل المدرس إثارة القضية، حيث أصدرت حكما تاريخيا من سلسلة أحكامها الرادعة لضبط السلوك العام فى المجتمع، يتصدى لظاهرة التحرش الجنسى الجماعى فى المجال الوظيفى للشأن المدرسى، خاصة التحرش الواقع من المدرسين على تلميذات المدارس، وقضت برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وحسن محمود ونبيل عطاالله نواب رئيس مجلس الدولة بفصل مدرس رياضيات.

و هناك 10 معلومات عن مدرس الإسكندرية تحرش بـ 120 طالبة.. 

1-  الواقعة تعود لعام 2013، و المدرس كان يعمل مدرس رياضيات بمدرسة بإدارة الجمرك.

2-  تحرش بـ120 تلميذة بالصف السادس الابتدائي.

3-  التهمة تمثلت فى التحرش بفصلين كاملين ووضع يده على أماكن حساسة من أجسادهن.

4-  أدين المدرس ( م.ع) فى القضية رقم ( 1078/ 117 ج اللبان ).

5 - حكم على المدرس بالسجن المؤبد فى عام 2015 و مازال يقضى العقوبة بالسجن.

6- تم رفع اسمه من الخدمة بمديرية التربية و التعليم بالقرار رقم ( 18 ) بتاريخ 14 مايو 2017.

7 - المدرس تقدم بالطعن على قرار فصلة أمام المحكمة الادارية العليا.

8 - المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكما تاريخيا بتأييد قرار الفصل بتاريخ 9 فبراير 2020

 9 -  قرار المحكمة جاء يتصدى لظاهرة التحرش الجنسى الجماعى فى المجال الوظيفى للشأن المدرسى.

10- مديرية التربية و التعليم أكدت أن ما حدث يمثل خَرقًـا صارخًـا لقانون الطفل و ان المدرس لا يمثل الا نفسه.


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