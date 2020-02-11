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للدكتورة ابتسام الجيزاوى المدرس بقسم العمارة بالكلية..

عميد فنون جميلة الزمالك يفتتح معرض عن أهمية الحفاظ على البيئة

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 09:25 م
عميد فنون جميلة الزمالك يفتتح معرض عن أهمية الحفاظ على البيئة عمل فنى للدكتورة ابتسام الجيزاوى
كتبت - منى فهمى

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افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، معرض الدكتورة ابتسام الجيزاوى، المدرس بقسم العمارة بالكلية فى الزمالك، بعنوان "آثار الكربون"، عن أهمية الحفاظ على البيئة، حضر الافتتاح الدكتور محمد توفيق عبد الجواد، العميد السابق لكلية الفنون الجميلة بالزمالك، والدكتورة آمال عبده، رئيس قسم العمارة السابق بالكلية، وعدد من الأساتذة بالكلية، منهم الدكتور ماهر داوود، والدكتور أحمد رضوان، والدكتور هابى حسنى، والدكتور أحمد إبراهيم، والدكتورة ريم عاصم. جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته الكلية اليوم.

افتتاح معرض الدكتورة ابتسام الجيزاوى
افتتاح معرض الدكتورة ابتسام الجيزاوى

و ركزت الدكتورة ابتسام الجيزاوى، المدرس بقسم العمارة بكلية الفنون الجميلة فى الزمالك بمعرضها "آثار الكربون"، على موضوع يشغل المهتمين بقضايا البيئة، من خلال الفن، فى محاولة منها لزيادة الوعى المجتمعى، و توضيح آثار ثانى أكسيد الكربون على البيئة، وعلى الأجيال القادمة، وأشارت إلى أهمية دور كل فرد بالمجتمع فى الحفاظ على البيئة، ولابد أن يبدأ كل فرد بنفسه، لتقليل اعتماده على كل ما يضر البيئة.

بوستر معرض آثار الكربون للدكتورة ابتسام الجيزاوى
بوستر معرض آثار الكربون للدكتورة ابتسام الجيزاوى

ومعرض الدكتورة ابتسام الجيزاوى، المدرس بقسم العمارة بكلية الفنون الجميلة فى الزمالك، عبارة عن رحلة، مكونة من ثلاث مراحل، المرحلة الأولى وهى دراسة لحالة السكون التى تنتاب الأفراد داخل المجتمع تجاه الأخبار العالمية عن الاحتباس الحرارى، وآثار الكربون، وقد استخدمت فيها الفنانة تقنيات تنقل للمتلقى الصورة الذهنية بشكل مباشر، وهى لوحات اكريليك على قماش لتصوير المشهد ككل، ثم المرحلة الثانية، وهى لوحات عبارة عن خرائط، استخدمت فيها الكولاج، والمرحلة الأخيرة عبارة عن لوحات تعبر عن أهمية عدم الإضرار بالبيئة.

عمل فنى للدكتورة ابتسام الجيزاوى (1)
عمل فنى للدكتورة ابتسام الجيزاوى

جدير بالذكر أن الدكتورة ابتسام الجيزاوى، المدرس بقسم العمارة بكلية الفنون الجميلة فى الزمالك، حصلت على درجة الماجستير عام 2009، ثم حصلت على الدكتوراه، وفازت بجائزة أحسن رسالة دكتوراه على مستوى جامعة حلوان فى عام 2015.

جانب من الحضور بمعرض الدكتورة ابتسام الجيزاوى (1)
جانب من الحضور بمعرض الدكتورة ابتسام الجيزاوى 
 
أعمال فنية للدكتورة ابتسام الجيزاوى (3)
أعمال فنية للدكتورة ابتسام الجيزاوى 
 
أعمال فنية للدكتورة ابتسام الجيزاوى (1)
أعمال فنية للدكتورة ابتسام الجيزاوى
 
أعمال فنية للدكتورة ابتسام الجيزاوى (2)
أعمال فنية للدكتورة ابتسام الجيزاوى
 
جانب الدكتورة ابتسام الجيزاوى
جانب من الحضور بمعرض الدكتورة ابتسام الجيزاوى

الدكتور احمد فؤاد هنو

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