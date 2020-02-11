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علاقة بالخادمة وراء قتل مسن خنقا داخل شقته فى العجوزة

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 11:39 ص
علاقة بالخادمة وراء قتل مسن خنقا داخل شقته فى العجوزة قتل مسن - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة من القبض على المتهمين بقتل مسن داخل شقته، وتبين أن خادمة على علاقة مع المجنى عليه، استعانت بزوجها وصديقتها لقتله، وسرقة محتويات شقته، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بالعجوزة، فانتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وتم العثور على جثة مسن داخل شقته، وكشفت المعاينة أن الضحية تعرض للقتل على يد مجهولين خنقا.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، لكشف المترددين على القتيل، وفحص خلافاته، للتوصل للدافع وراء مقتله، تبين للمقدم مصطفى خليل رئيس مباحث العجوزة، أن خادمة تربطها علاقة بالقتيل قررت قتله لسرقته، فاستعانت بزوجها وصديقتها لقتله خنقا وسرقة محتويات الشقة ومبلغ مالي.

 

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا أمام العقيد عمرو البرعى مفتش مباحث شمال الجيزة، بارتكاب الجريمة، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

ومن جانب آخر قال شهود عيان فى حادث مقتل شاب يعمل بسنترال بشارع العشرين، بمنطقة فيصل بالجيزة، أن القاتل يعمل بائع ويفترش بضاعته أمام السنترال الذى يعمل به الضحية، ونشب خلاف بينهما على مكان البيع، مما دفع البائع لقتل الشاب بسلاح أبيض.

 

وأضاف شهود العيان أن المتهم تم التحفظ عليه من جانب الأهالى، وتم تسليمه لرجال المباحث، الذين وصلوا لمكان الجريمة، وجارى مناظرة جثمان القتيل ومعاينة مسرح الحادث، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة.

 

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص بمنطقة فيصل، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وجارى إجراء التحريات لكشف تفاصيل الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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