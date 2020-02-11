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عشرات الآلاف يحيون ذكرى الثورة الإيرانية فى طهران

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 09:15 ص
عشرات الآلاف يحيون ذكرى الثورة الإيرانية فى طهران حشود إيرانية
رويترز

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تدفق عشرات الآلاف من الإيرانيين على شوارع العاصمة طهران ومدن أخرى صباح اليوم الثلاثاء لإحياء الذكرى الحادية والأربعين للثورة الإيرانية فى ظل أجواء توتر متصاعد مع الولايات المتحدة.

وعرض التلفزيون الرسمى لقطات لمسيرات فى 6 مدن على الأقل بخلاف العاصمة من بينها مشهد والأهواز وكرمان حيث حمل المشاركون لافتات كُتب عليها "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل".

وكادت إيران أن تدخل فى صراع شامل مع الولايات المتحدة الشهر الماضى بعد مقتل القائد العسكرى الإيرانى البارز قاسم سليمانى فى ضربة بطائرة أمريكية مسيرة فى بغداد يوم 3 يناير. وبعد ذلك بأيام ردت إيران بضربة صاروخية على قاعدتين تستضيفان قوات أمريكية بالعراق.

ويتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووى مع طهران عام 2018 وإعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران سعيا للضغط عليها للتفاوض بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية وعلاقاتها بجماعات فى المنطقة.

وقالت وكالة تسنيم للأنباء إن إيران عرضت بعض الصواريخ فى إطار احتفالات ذكرى الثورة. وعرض التلفزيون الرسمى لقطات أرشيفية لإطلاق صواريخ ومنشآت لتخزين الصواريخ تحت الأرض ضمن تغطيته للحدث.

وقال الرئيس الإيرانى حسن روحانى أمس الاثنين إن البرنامج الصاروخى لبلاده لا يستهدف شن هجمات على الدول المجاورة.


إيران

الثورة الإيرانية

ذكرى الثورة الإيرانية

طهران

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