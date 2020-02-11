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عادل الغضبان: السيسى حول محافظة بورسعيد لقاطرة تنمية فى مصر.. فيديو

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 09:06 م
عادل الغضبان: السيسى حول محافظة بورسعيد لقاطرة تنمية فى مصر.. فيديو اللواء عادل الغضبان
كتب رامى محيى الدين

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قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي جعل بورسعيد قاطرة التنمية في مصر، مضيفا خلال لقائه ببرنامج "أهل مصر" المذاع على قناة سكاى نيوز عربية مع الإعلامى سمير عمر، :"حلم بكرة يتحقق اليوم هنا في بورسعيد للمصريين.. هنا أكبر ميناء محورى يتم التصدير منه، مشيرا إلى أن يوجد ببورسعيد أكبر منطقة حرة صناعية، وأكبر منطقة حرة لوجستية تربطها مجموعة أنفاق وتربط سيناء بمصر وتربط المحور الشمالى الإفريقي.

 

وتابع: "تفجرت ينابيع الخير لمصر من غرب بورسعيد فى حقل ظهر، والرئيس حول بورسعيد لمدينة رقمية، وهذا أثر على سلوك المواطن وتحقق حلم المواطنين منظومة التأمين الصحى الشامل".

وأكمل: "لمست التغيير في سلوك المواطنين بعد القضاء على العشوائيات، والقضاء على الأسواق العشوائية، ونحن بصدد الانتهاء من أكبر سوق خضار على مستوى الشرق الأوسط، والمنطقة الحرة في بورسعيد لأول مرة تدير منظومتها محافظة بورسعيد، ونضع أسس وضوابط لضبط العملية الاستيرادية، مضيفا:" بورسعيد لم تعد بوابة لاستقبال البضائع المستوردة ولكنها أصبحت بوابة للصادرات المصرية".

 

وأكد محافظ بورسعيد، أن المحافظة تتحول الآن إلى مدينة حرة صناعية، ونحن بصدد إنشاء أكبر مصنع لتصنيع إطارات السيارات بالجهود الذاتية، وإنشاء أكبر مصنع لتصنيع أوانى الطهى كذلك إنشاء أكبر مصنع لزيت الطعام، وأكبر مصنع لتصنيع السمك وتصديره للدول، كما تمتلك المحافظة أكبر مصنع لتصنيع اللمبات الموفرة ونستهدف التصدر للدول العربية.

 

 


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