طقس الخليج.. بارد بالسعودية وسقوط أمطار فى الإمارات وغائم بالبحرين

كتب كامل كامل

تشهد حالة طقس، فى منطقة الخليج، اليوم الثلاثاء، جو بارد فى أغلب الأنحاء، حيث توقعت الأرصاد السعودية انخفاض في دراجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار في الإمارات، واليكم التفاصيل كاملة.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - انخفاضًا في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة مع نشاط للرياح السطحية على مناطق (الرياض ،الشرقية ، نجران ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة) ، وسماء غائمة جزئياً تتخللها سحب ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وشمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الامارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما مع سقوط أمطار متفرقة على فترات، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون شمالية غربية / 30 إلى 45 تصل إلى 60 كم/س على البحر ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى شديد الاضطراب أحياناً ..ويحدث المد الأول عند الساعة 14:20 والمد الثاني عند الساعة 03:49 والجزر الأول عند الساعة 08:09 عند الساعة 21:14 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا الى مضطربا ويحدث المد الأول عند الساعة 10:58 والمد الثاني عند 23:50 والجزر الاول عند الساعة 17:17 والجزر الثاني عند الساعة 06:00.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين اليوم الثلاثاء، سيكون بمشيئة الله تعالى باردًا وغائمًا جزئيا مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق.

الرياح: شمالية من 17 إلى 22 عقدة وتصل من 25 إلى 30 عقدة أحيانًا.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من رياح شديدة السرعة.

ارتفاع الموج: من قدمين إلى 4 أقدام عند السواحل، ومن 3 إلى 7 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 17مْ والصغرى 10مْ.

الرطوبة النسبية العظمى 70% الصغرى 25%.