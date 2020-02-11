طالب بـ"تجارة القناة" يحصل على ميدالية ذهبية ببطولة الأمم الأفريقية للمصارعة.. صور

الإسماعيلية – فريق المحافظات

حصل خالد مسعود، الطالب بكلية التجارة جامعة قناة السويس، على المركز الأول والميدالية الذهبية ببطولة الأمم الأفريقية للمصارعة الحرة وزن 86 كيلو والتي أقيمت بالجزائر.

وقدمت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، التهنئة للطالب خالد مسعود لحصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية ببطولة الأمم الأفريقية للمصارعة الحرة.

وقال الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة حريصة على تقديم كل الدعم لطلابها المتميزين رياضيًا خاصة من يحصل منهم على بطولات دولية.

وقال الدكتور أحمد زكي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كلية التجارة إن الطالب خالد مسعود، بخلاف حصولة على المركز الأول والميدالية الذهبية ببطولة الأمم الأفريقية للمصارعة الحرة، قد حصل من قبل على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى المصارعة الحرة وزن 86 كجم فى دورة الألعاب الأفريقية فى المغرب أغسطس الماضي، مشيرًا إلى أن ما حققه في بطولة الجزائر الآن يعد تقدم ملحوظ في مستوى أداء الطالب.

من ناحية أخرى نظمت جامعة قناة السويس أولى ندواتها التوعوية بفيروس كورونا المستجد n cov- 2019 ، فى إطار الحملة القومية للتوعية بفيروس كورونا، وفي إطار توجيهات الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، بنشر الوعي الصحي بفيروس كورونا بين طلاب وطالبات الجامعة وبين العاملين.

وألقت الندوة التوعوية الدكتورة عبير عزت، أستاذ الميكروبيولوجي المناعة الطبية، ومدير و استشاري إدارة مكافحة العدوى بكلية الطب، وعرفت خلالها الفيروس التاجي كورونا الجديد بأنه سلالة جديدة من الفيروس تم التعرف عليها لأول مرة في مجموعة من حالات الالتهاب الرئوي في مدينة ووهان الصينية، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت حالة الطوارئ العالمية يوم 30 يناير 2020 .

وطمأنت الطلبة والطالبات بأنه في ظل الإجراءات الوقائية التي تتبعها وزارة الصحة المصرية لمنع دخول الفيروس لمصر، فإن الأوضاع مستقرة، وحددت مجموعة من الإجراءات وطرق الوقاية من الفيروس بالمداومة على غسيل اليدين بالماء والصابون أو المواد المطهرة، مع المحافظة على النظافة الشخصية، ونظافة الأسطح والأرضيات، وتجنب مشاركة الأدوات الشخصية، والمحافظة على العادات الصحية من غذاء صحي والرياضة والنوم الكافي، والحرص على استخدام المناديل عند العطس أو السعال.

وأكدت الدكتورة عبير عزت، على إن هذه الإجراءات عامة لمكافحة العدوى، وجهت بضرورة التوجه لأقرب مستشفى عند الشعور بأعراض شديدة كارتفاع درجة الحرارة لـ٣٨ درجة فأكثر + كحة مع عدم وجود أسباب أخرى .

وحرص عدد كبير من طلاب وطالبات الجامعة على حضور الندوة، وأشرف على تنفيذ الندوة اتحاد طلاب جامعة قناة السويس الطالبة مها محمد رئيس الاتحاد، والطالب أحمد رضا نائب رئيس الاتحاد، ورؤساء اللجان الطلابية العليا.



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طالب تجارة القناة يحصل على الميدالية الذهبية ببطولة الأمم الأفريقية للمصارعة