ضبط 7 كيلو حشيش بحوزة عاطلين فى الإسماعيلية

كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط عاطلين وبحوزتهما 72 طربة حشيش وزنت 7 كيلو و200 جرام بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تشكيلًا عصابيًا ضم عاطلين، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، متخذان من دائرة مركز شرطة الإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية تم ضبط المتهمان حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزتهما عدد 72 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو و200 جرام مبلغ مالى، وهاتفين محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهواتف المحمول للاتصال بعملائهما، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى نصف مليون جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى ذات السياق تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول دمياط بمديرية أمن دمياط من ضبط عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط، سبق اتهامه فى قضيتى مخدرات وضرب لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة خرطوش من ذات العيار، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 500 جرام، مبلغ مالى.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السرو من ضبط عاطل، مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه فى عدد 9 قضايا " مخدرات" لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وزنت 510 جرامات.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها.