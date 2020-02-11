ضبط 3500 كيلو حلاوة طحينية ومربى منتهية الصلاحية فى مخزن بطهطا

سوهاج محمود مقبول

تمكنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة فى سوهاج بإشراف الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة، من ضبط 3500 كيلو حلاوة طحينية وسناكس ومربى منتهية الصلاحية داخل إحدى المخازن الغير مرخصة بمنطقة ساحل طهطا شمال محافظة سوهاج.

وترجع الواقعة إلى ورود معلومات لمديرية الصحة بقيام أحد الأشخاص بإدارة مخزن للسلع الغذائية غير مرخص بناحية ساحل طهطا شمال محافظة سوهاج، يحتوى على عبوات من السلع الغذائية التى يتم ترويجها وبيعها للجمهور عن طريق تجار التجزئة .

وعقب تقنين الإجراءات أسفر التفتيش عن ضبط 3 طن حلاوة طحينية بأطعمة مختلف منتهية الصلاحية و490 كيلو جرام سناكس بأطعمة مختلفة منتهي الصلاحية وضبط 100 كيلو جرام سناكس داخل شكائر دقيق مجهولة المصدر و67 كيلو جرام مربي تبين أنها منتهية الصلاحية، حيث تم تحرر محضر تحت رقم 1469 لسنه 2020 قسم شرطة طهطا وجاري العرض علي النيابة العامة.