ضبط 249 قضية مخدرات و221 قطعة سلاح بحملات أمنية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

شنت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، حملات موسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن من ضبط 221 قطعة سلاح نارى، 249 قضية مخدرات وتنفيذ 8 آلاف و779 حكما قضائيا خلال 24 ساعة.

وأسفرت جهود الحملات فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 221 قطعة سلاح نارى، بحوزة 182 متها، ومن بينها سلاح رشاش، و24 بندقية آلية، 33 بندقية خرطوش، بندقية قناصة، 17 طبنجة، 145 فرد محلى، 347 طلقة متنوعة، وضبط ورشتين لصناعة الأسلحة.

وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 84 ألفا و778 حكما قضائيا متنوع، ومن بينهم 376 جناية، و24 ألفا و900 حبس جزئى، و4 آلاف حبس مستأنف، و43 ألف و241 حكم غرامة، و11 ألف حكم مخالفة، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضموا 13 متهما، ارتكبوا 17 حادثا متنوعا.

كما اسفرت جهود الحملات فى مجال ضبط قضايا المخدرات، عن ضبط 249 قضية مخدرات، وبلغت كمية الحشيش المضبوطة بـ 17 كيلو و533 جراما، كمية من مخدر البانجو وزنت 36 كيلو، كمية من مخدر الشابو وزنت 143 جرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت 8 جرامات، كمية من البودرة المخدرة وزنت 105 جرامات،و9 آلاف قرص مخدر.

وتمكنت الحملات عن فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين عن ضبط 53 متهما، فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، تم ضبط 18 متهما لممارستهم أعمال البلطجة، فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط 326 دراجة نارية مخالفة، فى مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها تم إعادة سيارة و13 دراجة نارية، فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 27 ألف و333 مخالفة مرورية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

يأتى ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.