ضبط 2 طن دقيق مدعم داخل مخبزين قبل بيعهم بالسوق السوداء بالمحلة

الغربية – عادل ضرة

تمكنت لجنه من إدارة الرقابة بمديرية التموين بمحافظة الغربية، تحت إشراف المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، من ضبط 2 طن دقيق بلدى مدعم، داخل مخبزين بمركز المحلة، قبل تهريبهم وبيعهم بالسوق السوداء.

كان المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد وجه بتكثيف الحملات التموينية على المخابز لضبط أصحاب المخابز المخالفين، والذين يقومون ببيع الدقيق فى السوق السوداء، بقصد تحقيق أرباحا طائله بدون وجه حق.

وتم تشكيل لجنة من إدارة الرقابة التموينية ضمت كل من "محمد شهاب، والسيد احمد الحواله واحمد عبد الله سعد"، وتم المرور على مخبزين بدائرة مركز المحلة، وتبين قيامهما بتجميع 20 جوال دقيق بلدى مدعم وزن الجوال 50 كيلو، بإجمالى 2 طن، بقصد إعاده بيعهم فى السوق السوداء والتربح السريع بدون وجه حق، تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر جنح لكلا المخبزين والعرض على النيابة العامة بالمحله الكبرى بالمحضر رقم 128لسنة 2020 أمن دوله طوارئ، والمحضر رقم 9455 لسنه 2020 جنح مركز المحله.

من ناحيه أخرى أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية عن تحرير 407 مخالفة تموينية خلال الفترة من 3-10/2/2020 ، جاء ذلك نتيجة للحملات التموينية المكثفة التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإشتراك مع مديرية الطب البيطرى والصحة ومباحث التموين بهدف مراقبة الأسواق ومتابعة صلاحية المنتجات الغذائية ومناسبة أسعار البيع والتأكد من توافر السلع والمنتجات الغذائية.

حيث جاءت هذه المخالفات بواقع 143 مخالفة فى مجال الأسواق تمثلوا فى (54 نقص وزن – 26 عدم مطابقة مواصفات – 17 توقف عن العمل – 2 تصرف وتجميع – 18 عدم وجود لوحة إعلانات – 2 عطل ميزان الحساس – 5 مخالفات بالكارت الذهبى – 3 مخالفات إختراق ماكينة – 16 مخالفة أخرى). بالإضافة إلى 263 مخالفة تموينية فى مجال الأسواق تمثلوا فى (96 عدم الإعلان عن الأسعار - 2 بيع بأزيد من السعر - 3 إنتهاء صلاحية - 13 عمل بدون ترخيص – 17 مخالفة ذبح خارج السلخانة – 1 مخالفة غش تجارى – 101 مخالفة لعدم وجود شهادة صلاحية – 6 مخالفات لتجار تموين – 3 مخالفات للقرار 330 - 17 مخالفة أخرى).

كما أسفرت هذه المخالفات عن ضبط ( 99 كجم لحوم مفرومة غير صالحة للإستخدام الأدمى ومذبوحة خارج المجازر الحكومية - 6000 رغيف خبز مدعمة مجمعة – 33 عبوة مبيدات غير صالحة للإستخدام - 80 عبوة مبيدات زراعية – 5 شيكارة فول صويا مخالفة للقرار 330).

وفى السياق ذاته؛ أكد محافظ الغربية إستمرارية هذه الحملات بصفة مستمرة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين مع العمل على إقامة معارض ثابتة ومتحركة بجميع مراكز المحافظة لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين وبجودة عالية.