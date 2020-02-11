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ضبط 14 مخبزا لإنتاجها خبز مخالف للمواصفات وتهريب 10 أطنان دقيق مدعم بالبحيرة

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 02:31 م
ضبط 14 مخبزا لإنتاجها خبز مخالف للمواصفات وتهريب 10 أطنان دقيق مدعم بالبحيرة مخبز - أرشيفية
البحيرة – فريق المحافظات

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شنت مديرية التموين بالبحيرة بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية حملة مكبرة على المخابز لمتابعة مدى التزامها بالشروط والمواصفات وكذلك لمواجهة تهريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء لكسب أرباح غير مشروعة.

 

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 14 مخبزا بمركزى كفر الدوار وابو المطامير لإنتاجهم خبز مخالف للمواصفات وتهريب 207 أجولة دقيق بلدى مدعم بوزن 10أطنان.

 

وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

أشرف على الحملة التموينية المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير التجارة الداخلية بمديرية التموين

 

 من جانبه وجه اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية والاسواق والمخابز للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقرارات التموينية وإنتاجهم خبز مطابق للمواصفات والاوزان ولضمان وصول الدعم لمستحقيه وكذا التأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

 

كما قامت مديرية التموين بالبحيرة بشن حملات تموينية مكبرة على المخابز والأسواق بمركزى الدلنجات وكوم حمادة، حيث أسفرت تلك الحملات عن تحرير 43 محضرا تموينيا عبارة عن تحرير عدد 16 محضرا بمركز الدلنجات منهم 6 محاضر إثبات حالة للمخابز وتصرف فى 54 جوال دقيق زنة 50كيلو وعدد 10 محاضر للأسواق منها ضبط سلع مجهولة المصدر عبارة عن عدد 1116 عبوة شاى وعدد 16 عبوة بويات منتهية الصلاحية.

 

كما تم تحرير 22 محضرا للمخابز بمركز كوم حمادة عبارة عن " 19 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن - 2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - محضر تصرف فى 7 أجولة  دقيق بلدى مدعم ".

 

كما تم تحرير 5 محاضر لحوم بمركز كوم حماده حيث تم ضبط كميه تقدر ب 20 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى.


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