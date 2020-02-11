ضبط هارب من تنفيذ 43 حكما فى كمين أمنى بالقناطر الخيرية

القليوبية - نيفين طه

ألقت مباحث القليوبية، القبض على هارب من 43 حكما قضائيا، خلال أحد الأكمنة الأمنية بالقناطر الخيرية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بالتحفظ على المتهم وتسليمه لجهات تنفيذ الأحكام.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا، بتمكن ضابط مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ المعيين خدمة كمين دائرى الجيزة بالقناطر الخيرية من ضبط "هانى م م" من محافظة الإسكندرية، والمطلوب التنفيذ عليه فى 43 حكم حبس "تبديد، وتبوير أراضي، وضرب" .

يذكر أنه قد نجحت مباحث القليوبية، من ضبط 3 عاطلين، قاموا بالسطو على محصلى شركة مياه الشرب بالقناطر الخيرية، وسرقوا 275 ألف جنيه مرتبات العاملين بالشركة.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطاراً من الرائد محمد عشماوى رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، بلاغا من محصلى شركة مياه الشرب بالقناطر الخيرية بتعرضهم للسطو المسلح من قبل ملثمين يستقلون سيارة لانسر وأشهروا الأسلحة عليهم.

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، والعميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية، وتشكل فريق البحث الجنائى وأعدت خطة بحث من خلال فحص عدد من كاميرات المراقبة فى الشارع محل الواقعة، حيث كشفت إحدى الكاميرات نوع السيارة وأرقامها وبعض ملامح المتهمين والجهة التى هربت إليها السيارة، وتوصلت التحريات السرية إلى أن المتهمين 3 عناصر إجرامية من قريتى الخرقانية وأبو الغيط دائرة مركز القناطر الخيرية.

على الفور قامت قوة من مركز شرطة القناطر، وتم القبض عليهم وبحوزتهم المبلغ المستولى عليه، كما تم ضبط السيارة والأسلحه النارية المستخدمه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.