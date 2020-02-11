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ضبط محاسب لإنشائه صفحة للقيام بأعمال السحر والشعوذة للنصب على الأهالى

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 01:14 م
ضبط محاسب لإنشائه صفحة للقيام بأعمال السحر والشعوذة للنصب على الأهالى دجال - أرشيفية
كتبت - فتحية الديب

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ألقى ضباط الإدارة العامة للتكنولوجيا بوزارة الداخلية، بإشراف اللواء مدحت حسين، مدير مباحث الإدارة، القبض على محاسب لقيامه بأعمال السحر والشعوذة مقابل التربح المادى من الضحايا وإيهامهم بقدرته على فلك الأعمال، وتم إحالته إلى النيابة العامة ببورسعيد.

 

البداية عندما رصدت المتابعة بوزارة الداخلية، إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، للممارسة أعمال السحر والشعوذة والنصب على المواطنين مقابل إيهامهم بقدرته على فك الأعمال السفلية.

 

وتوصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، أن وراء تلك الصفحة شخص يدعي" محمد م ع" 28 سنة حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات ومقيم الزهور بمحافظة بورسعيد، وتبين من التحريات القيام بإدارة الصفحة للنصب على الأهالى، بعد إذن النيابة العامة، وصحة التحريات تمكنت مأمورية بقيادة العميد حسام رشاد، رئيس المباحث الجنائية بالإدارة العامة للتكنولوجيا، والمقدم محمود مدين، رئيس فرع التكنولوجيا بالقناة وسيناء، بالتنسيق مع رئيس مباحث قسم الزهور بمديرية أمن بورسعيد، تم ضبط المتهم بمحل إقامته بدائرة الزهور محافظة بورسعيد، وتحرر له المحضر رقم 516 إدارى قسم شرطة الزهور لسنة 2020.

 

تم إحالة المتهم من قبل اللواء هشام خطاب، مدير أمن محافظة بورسعيد، إلى النيابة العامة، التى قررت بإشراف المستشار بكر عبد العزيز، المحامى العام لنيابات بورسعيد، حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك يأتى فى إطار توجيهات وزير الداخلية بشأن تحقيق مفهومه الشامل وتنفيذا لخطة العمل الموضوعية بإدارة البحث الجنائى، بالإدارة العامة للمعلومات والتكنولوجيا، والتى تهدف لمحاربة الجرائم الإلكترونية المستخدمة والتى ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية، الإنترنت.

 

وفى سياق متصل قام ضباط الإدارة العامة لمباحث التكنولوجيا بضبط محاسب، لقيامه بابتزاز محاسب من محافظة الجيزة بصور خاصة لزوجته مقابل دفع مبلغ مالى له قدره 2500 جنيه.


اخبار مصرية

اخبار مصر

قسم شرطة الزهور

بورسعيد

السحر والشعوذة

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مباحث التكنولوجيا

اخبار الحوادث

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