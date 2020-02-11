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ضبط تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية بعد ارتكابه 10 وقائع بالمنيا

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 01:44 م
ضبط تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية بعد ارتكابه 10 وقائع بالمنيا التشكيل العصابى والدراجات المسروقة
كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

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نجحت الأجهزة الأمنية بالمنيا من من ضبط عاطلين لتكوينها تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية لارتكابهم 10 حوادث سرقة.

أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة المنيا، قيام عاطلين، مقيمين بدائرة القسم، لهما معلومات جنائية مسجلة، بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما تخصص فى ارتكاب العديد من جرائم سرقات الدراجات النارية من دائرة القسم والمراكز المجاورة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمان بمحال إقامتهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى وقيامهما بارتكاب 10جرائم سرقات دراجات نارية، وبإرشادهما تم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى 3 من عملائهم "سيئى النيه"، 3 عاطلين، مقيمين بدائرة القسم ومركز شرطة سمالوط غرب، لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرف كلٍ منهم على الدراجة النارية خاصته، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات

وفى سياق آخر نجحت وحدة مباحث مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية، من ضبط  شقيقين، مقيمان بدائرة المركز، مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى قضية مشاجرة وإطلاق أعيره نارية، لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح وبيع الأسلحة النارية المحلية وتعديل الأسلحة محدثة الصوت إلى أسلحة نارية والإتجار فيها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وضبط داخل الورشة، 3 فرد خرطوش، و3 طبنجات معدلة، ومسدسين، و3 طلقات خرطوش عيار 12 مم، عدد من الأسلحة النارية تحت التصنيع، عدد كبير من أجزاء الأسلحة النارية، عدد من الأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وجارى العرض على النيابة.


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