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ضبط أمين عهدة بأحد فروع شركات الجملة بتهمة اختلاس 100 ألف جنيه بالإسكندرية

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 12:09 م
ضبط أمين عهدة بأحد فروع شركات الجملة بتهمة اختلاس 100 ألف جنيه بالإسكندرية أموال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

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تمكنت فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام بغرب الدلتا، من ضبط أمين عهدة بأحد أفرع شركات الجملة بتهمة اختلاس 100 ألف جنيه بالإسكندرية.

 

وأكدت التحريات صحة الواقعة وأسفرت عن قيام المشكو فى حقه والذى يعمل حاليًا أمين عهدة لفرع آخر من أفرع الشركة، فى غضون شهرى أكتوبر ونوفمبر لعام 2019، باستغلال موقعه الوظيفى كونه أمين عهدة الفرع المشار إليه ببيع مواد غذائية وتموينية من عهدته ولم يقم بسداد قيمتها للشركة محل عمله واختلاسها لنفسه وتقدر قيمتهما بمبلغ 100 ألف جنية.

 

بسؤال مسئولو الشركة أكد صحة المعلومات، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواق عة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

يأتى ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام.

 

الاختلاس جريمة يعاقب عليها القانون، وحددتها المادة 112 من قانون العقوبات، بأن كل موظف اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، أن عقوبة جريمة الاختلاس قد تصل إلى السجن المؤبد فى بعض الاحوال.

 

و من تلك الأحوال التى تغلظ العقوبة فى تلك الجريمة، أن يكون الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة، أن الحالات الأخرى هى إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.


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