صور.. 9 ندوات لدعم تنظيم الأسرة بالتعاون مع وزارة الصحة فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، تنظيم 9 ندوات لدعم تنظيم الأسرة بالتعاون مع وزارة الصحة .

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تم عقد اجتماع مع الدعاة بإدارة أوقاف البياضية، حضره قيادات الدعوة بإدارة أوقاف البياضية،وعلى رأسهم الشيخ محمد مصطفى مدير إدارة أوقاف البياضية، والمفتشين ورؤساء الأقسام بالإدارة، لبحث المشكلات التى تعطل العمل الدعوى وتنظيم الأسرة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر – فى بيان صحفى – أن يأتى هذا الاجتماع لبنة فى سلسلة الاجتماعات المتوالية التى تعقدها المديرية، وذلك للوقوف على الطبيعة ومناقشة كل ما يهم الشأن الدعوى فى المديرية، وذلك للمساهمة فى تقديم أفضل خدمات للمواطنين ورواد المساجد بمدن المحافظة.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه فى إطار تنفيذ تعليمات وزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ودعماً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبناء على التنسيق والتعاون المستمر مع وزارة الصحة ممثلة فى مديرية الصحة بالأقصر، سوف تقوم مديرية أوقاف الأقصر خلال الثلث الثانى من شهر فبراير 2020 بعقد سلسلة من الندوات والمحاضرات عن موضوع الأسرة والعلاقات الإنسانية فى الإسلام وارتباطها بموضوع تنظيم الأسرة، وذلك بالتنسيق مع الإدارات الفرعية التابعة للمديرية، وذلك طبقاً لم هو مرفق ويبلغ عدد هذه الندوات 9 محاضرات بالأماكن المختلفة بالمحافظة.

وكانت قد أعلنت أوقاف الأقصر، أنه ضمن سلسلة دعم النشاط الدينى والدعوى المكثف بمديرية أوقاف الأقصر، فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة للمديرية، وبناءاً على تعليمات وزير الأوقاف وتوجيهات محافظ الأقصر، تم تشكيل لجنة لمتابعة النشاط الدعوى والمرور على مساجد المدن المختلفة لتحقيق أقصى استفادة لرواد المساجد خلال الأسبوع المقبل، حيث تقرر تشكيل لجنة من قيادات المديرية برئاسته وعضوية فضيلة الشيخ صلاح نور وكيل المديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة القرنة، وعضوية الشيخ رضوان محمد خليل مدير الدعوة والشيخ عبد الستار إبراهيم أبو الحجاج رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة أرمنت، والشيخ أحمد أمين أحمد رئيس قسم المساجد الحكومية بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مدينة الأقصر، والشيخ ناصر سيد أحمد شرقاوى رئيس قسم الإرشاد الدينى بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة الزينية.



قيادات أوقاف البياضية يستعرضون دعم العمل الدعوى بالمساجد



قيادات أوقاف البياضية يستعرضون دعم العمل الدعوى بالمساجد