صور.. وفد سياحى من 3 دول يزور آثار المنيا

المنيا – فريق المحافظات

زار وفد سياحى من دول المانيا وفرنسا وأمريكا، المناطق الأثرية والمعالم السياحية، داخل منطقة تل العمارنة اليوم، كما سيزور الوفد منطقتى تونا الجبل، وبنى حسن، للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

وأكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن المحافظة تمتلك العديد من المقومات السياحية والمناطق الأثرية، كما تنعم بالأمن والاستقرار، مشيرا إلى تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية وتسهيل الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التى تزخر بها محافظة المنيا.

من جانبه أوضح دكتور ثروت الأزهرى مدير إدارة السياحة، أن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها "منطقة آثار تل العمارنة بمركز ديرمواس، ومنطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بنى حسن والتى تقع جنوب مدينة المنيا بحوالى 20 كيلومتر وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى".

وأضاف أن المحافظة تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير، وكذلك منطقة آثار البهنسا، وتقع على بعد 16 كيلو متر من مركز بنى مزار، وهى مدينة أثرية قديمة، وعثر فيها على الكثير من البرديات التى ترجع للعصر اليونانى الروماني، وتلقب بـ"البقيع الثاني" لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامى.

وكان جلين مايلز السفير الاسترالى فى مصر،يرافقه أفراد عائلته منطقة آثار بنى حسن الشروق والتى تقع جنوب مدينة المنيا بحوالى 20 كيلو مترا وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى، وذلك بهدف التعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

ورافق السفير الاسترالى خلال جولته بمنطقة بنى حسن الأثرية العقيد محمد صلاح رئيس مركز أبو قرقاص، وأبدى السفير إعجابه بالمناظر الطبيعية بقرية بنى حسن واهتمامه الشديد بالآثار المصرية بالمنطقة الأثرية قائلاً: "إن زيارة واحدة للمنطقة لا تكفى وسأكرر الزيارة مرة أخرى"، وأعرب السفير عن سعادته الغامرة بتواجده على أرض محافظة المنيا، صاحبة التاريخ العظيم وخاصة بعد زيارته منطقة بنى حسن الأثرية.

كما أشاد السفير بما لمسه من أمن وأمان واستقرار فى المحافظة، واصفاً المنيا بأنها "مدينة جميلة"، وتتمتع بطقس معتدل ومناطق أثرية جاذبة، لافتا إلى أنه سيكرر الزيارة قريبا لزيارة جميع المناطق الأثرية بها.



وفد سياحى من 3 دول يزور آثار المنيا



وفد سياحى من 3 دول يزور آثار المنيا



وفد سياحى من 3 دول يزور آثار المنيا



وفد سياحى من 3 دول يزور آثار المنيا



وفد سياحى من 3 دول يزور آثار المنيا