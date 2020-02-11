صور.. وزير الرياضة ومحافظ أسوان يطلقان شارة ماراثون "الرياضة للجميع" بنصر النوبة

أسوان - عبد الله صلاح

أطلق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، ماراثون سباق الجرى السنوى بمركز نصر النوبة، تحت شعار "الرياضة حق للجميع"، وانطلق الماراثون من ميدان مركز شباب مدينة نصر النوبة وصولا إلى مركز شباب ابريم بمسافة نحو 5 كيلو متر، ضمن فاعليات " لأنى رجل " بمركز نصر النوبة والذى يدعم المرأة وحمايتها ضد العنف.

وأكد فتحى عبد الحافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسوان، أن المهرجان يشارك فيه 2000 متسابق من أهالى النوبة فى عدد من الألعاب والسابقات والتى تضم "ماراثون جرى ينطلق من ميدان الشرطة بنصر النوبة إلى مركز شباب إبريم، ونهائى مباريات خماسى كرة قدم، كرة طائرة، تنس طاولة، عرض للفنون الشعبية".

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا يأتى فى إطار خطة وزارة الشباب والرياضة فى تنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج الرياضية والشبابية فى المحافظات الحدودية والمناطق النائية، من خلال التنسيق الدائم والمستمر مع اللواء احمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للأمن والمناطق الحدودية، كما يأتى ذلك فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومى للمرأة، حيث قد تم على مدار الأسبوعين الماضيين تصفيات على مستوى المحافظات وتم تصعيد أول فريق لكل محافظة لدورى القطاعات، ويشمل على 8 قطاعات هى "الإسكندرية، أسوان دمياط، الفيوم، أسيوط، بورسعيد، القاهرة، وجنوب سيناء" ويضم كل قطاع أوائل 4 محافظات.

وكان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، استهل جولته بمحافظة أسوان، صباح اليوم الثلاثاء، بتفقد مركز شباب مدينة كلابشة يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وقرر الوزير دعم مركز الشباب بمبلغ 15 ألف جنيه لخدمة الانشطة بالمركز، وطالب الوزير بتفعيل البرامج الشبابية الوطنية.

وتفقد وزير الشباب والرياضة، بعض الأنشطة التى ينفذها مركز الشباب بالتعاون مع مجمع كلابشة الابتدائية، وهو عبارة عن مشغولات يدوية "مجسمات" وأعمال خرز والتى نفذها تلاميذ المدارس.

وشملت جولة وزير الرياضة أيضا، تفقد مركز شباب أبو هور بنصر النوبة، وقرر دعم المركز بمبلغ 10 آلاف جنيه.



ماراثون الرياضة للجميع بنصر النوبة



ماراثون الرياضة للجميع بنصر النوبة



ماراثون الرياضة للجميع بنصر النوبة



ماراثون الرياضة للجميع بنصر النوبة



ماراثون الرياضة للجميع بنصر النوبة



ماراثون الرياضة للجميع بنصر النوبة



ماراثون الرياضة للجميع بنصر النوبة



ماراثون الرياضة للجميع بنصر النوبة