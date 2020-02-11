سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 فبراير 2020 05:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. نائب محافظ سوهاج يبحث الانتهاء من مشروعات "حياة كريمة " فى ابريل المقبل

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 04:18 م
صور.. نائب محافظ سوهاج يبحث الانتهاء من مشروعات "حياة كريمة " فى ابريل المقبل جانب من الاجتماع
سوهاج – عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، أهمية المتابعة المستمرة لنسب تنفيذ الخدمات ومد البنية التحتية بالقرى الأكثر احتياجا التي تم إدراجها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتذليل كافة العقبات للإسراع في توفير حياة كريمة للأهالي وفقا للمخططات والمشروعات المدرجة، لتكون سوهاج أولى المحافظات التي تنهي مشروعاتها بالمبادرة على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي لمبادرة حياة كريمة" بالمحافظة برئاسة نائب محافظ سوهاج، وحضور المهندس طارق الوراقي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة فاطمة كريم مدير متابعة تنفيذ المبادرة بوزارة التنمية المحلية، وشريف ماهر عيسي منسق المبادرة بالمحافظة، وليلة الشيمي مدير عام إدارة التخطيط بالديوان العام، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديري التخطيط بالوحدات المحلية المختلفة.

ورحب نائب محافظ سوهاج بالحضور، لافتا إلى ضرورة تضافر الجهود، وتعاون كافة الجهات المعنية بالمحافظة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن توفير حياة كريمة للمواطنين في القرى الأكثر احتياجا، موضحا إلى أهمية متابعة إنجازات العمل بالمبادرة بشكل إحصائي، وخرائط تدفق بيانية، لتحقيق الاستفادة القصوى من المبادرة.

وأوضحت الدكتورة فاطمة كريم مدير متابعة تنفيذ المبادرة بالوزارة، أهمية التعاون المثمر بين كافة الجهات لمتابعة التنفيذ وإنهاء المشروعات وفقا للجدول الزمني الموضوع في 30 أبريل القادم؛ لتكون سوهاج من أولى المحافظات التي تنهي مشروعاتها في مبادرة حياة كريمة .

وأضافت مدير متابعة التنفيذ أنه سيتم معاينة المشروعات التي تم اختيارها على أرض الواقع، والمشروعات المنفذة، والجاري تنفيذها بخطة برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر الممول من البنك الدولي والحكومة المصرية، والعمل على تلافي المعوقات وتيسير الإجراءات للانتهاء من المشروعات في الوقت المحدد .

ومن جانبه أكد المهندس طارق الوراقي على رؤساء الوحدات المحلية المختلفة بضرورة متابعة الخطط المنفذة بمبادرة "حياة كريمة"؛ من أجل الوصول إلى المدى الزمني المطلوب في إنهاء المشروعات بشكل مميز، مشيرا إلى أن المشروعات الموجودة بالمحافظة مشروعات قابلة للتنفيذ وقريبا سيتم الانتهاء منها جميعا.

وأشار إلى أهمية تنفيذ المرحلة الأولي من المبادرة لعدد 29 قرية بعدد 59 مشروعا، بتكلفة إجمالية 102 مليون جنيه، من بينها 3 قرى نموذجية هي " الكوامل، والهجارسة، والعرابة"، مشيرا إلى أنه تم إضافة مشروعات تنموية تكاملية أخرى لهذه القرى لتحويلها إلى " نموذجية".

ومن جانبها استعرضت ليلة الشيمي المشروعات المدرجة لعدد 29 قرية ضمن المرحلة الأولي من المبادرة، موضحة ما تم إنجازه من ارتباطات مع جهات الإسناد بالدفعات التي وردت من جملة التكلفة الإجمالية للمشروعات، لافتة إلى أنه تم مراجعة المشروعات المدرجة للتنفيذ والمشروعات المدرجة بالـ 3 قرى النموذجية، والمنفذة من خلال الخطة الاستثمارية، وخطة برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر.

وكشف شريف عيسي منسق وحدة مبادرة" حياة كريمة" بالمحافظة، أن تنفيذ المبادرة يتم على مرحلتين، حيث تضم المرحلة الأولى 29 قرية، وتضم المرحلة الثانية 35 قرية، موضحا أنه يتم تنفيذ بنية أساسية، وخدمات تنمية بشرية واقتصادية محلية، وتنمية محلية متكاملة من خلال المبادرة لتلك للقرى، مشيرا إلى أنه تم رصد مبلغ إجمالي للمبادرة 102 مليون جنيه، وتم ضخ 35 مليون جنيه منها للمحافظة حتى الآن. واختتم الاجتماع بتكليف جميع المسئولين بالوحدات وجهات الإسناد بتنفيذ المشروعات بالمواعيد المحددة في موعد أقصاه 30 أبريل القادم .

 

جانب من الاجتماع (3)
جانب من الاجتماع 

 

جانب من الاجتماع (4)
جانب من الاجتماع 

 

جانب من الاجتماع (5)
جانب من الاجتماع 

 

جانب من الاجتماع (1)
جانب من الاجتماع 

 

جانب من الاجتماع (2)
جانب من الاجتماع 

سوهاج

حياة كريمة

التنمية المحلية

اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس يستعرض جهود مصر فى رئاسة الاتحاد الأفريقى.. السيسي: شهدت زخما على كافة المستويات.. حملت على عاتقى آمال القارة الأفريقية فى الحياة الكريمة والتنمية المستدامة وفرص العمل.. ويؤكد على دعم الشباب والمرأة

الأحد، 09 فبراير 2020 02:01 م

الصحف المصرية: عزبة الهجانة فى عقل الرئيس..مضاعفة مخصصات الصحة فى موازنة العام المقبل.. تنفيذ 46 %من مشروعات "حياة كريمة" فى130 قرية.. مصر تسلم رئاسة الاتحاد الإفريقى فى"أديس أبابا".. استمرار تقلبات الطقس72ساعة

الجمعة، 07 فبراير 2020 11:07 م

الصحف المصرية: يوم الوفاء بين الداخلية والمواطنين فى عيد الشرطة.. تخصيص 3 مليارات جنيه لرصف الطرق و"حياة كريمة ".. "كورونا" يغزو العالم.. هيئة الدواء المصرية تستعد للانطلاق قريبا بعد اعتماد اللائحة التنفيذية

السبت، 25 يناير 2020 11:00 م

الحكومة تخصص 2 مليار جنيه لرصف الطرق ومليار لـ "حياة كريمة"

السبت، 25 يناير 2020 11:36 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ياسر برهامى يشمت فى الصين: كورونا عقوبة إلهية.. وأحمد كريمة يرد: ديننا رحمة

ياسر برهامى يشمت فى الصين: كورونا عقوبة إلهية.. وأحمد كريمة يرد: ديننا رحمة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 11-2-2020 وعيار 24 بـ189.19 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 11-2-2020 وعيار 24 بـ189.19 ريال

فيديو .. القاهرة الخديوية تتحدى باريس

فيديو .. القاهرة الخديوية تتحدى باريس

كيف يحرر طلاب الثانوية استمارة الامتحان الورقية؟.. التعليم تحدد عدة خطوات

كيف يحرر طلاب الثانوية استمارة الامتحان الورقية؟.. التعليم تحدد عدة خطوات

اليوم.. ثانى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة

اليوم.. ثانى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة

20 فبراير .. موعد انطلاق مهرجان شرم الشيخ الرابع للهجن برعاية الإمارات

20 فبراير .. موعد انطلاق مهرجان شرم الشيخ الرابع للهجن برعاية الإمارات

الحماية المدنية تضع عدة إرشادات للوقاية من حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

الحماية المدنية تضع عدة إرشادات للوقاية من حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

ضمانات حماية وتحصين أموال المعاشات وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها

ضمانات حماية وتحصين أموال المعاشات وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها

"عنتيل المدارس".. ما لا تعرفه عن مدرس الإسكندرية المتحرش بـ 120 طالبة

"عنتيل المدارس".. ما لا تعرفه عن مدرس الإسكندرية المتحرش بـ 120 طالبة

إزاى تشترى سيارة جديدة بسعر منخفض؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تشترى سيارة جديدة بسعر منخفض؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات والمدارس

التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات والمدارس

بالقانون.. كيف تقاضى شخص اعتدى عليك بالسب والقذف على مواقع التواصل؟

بالقانون.. كيف تقاضى شخص اعتدى عليك بالسب والقذف على مواقع التواصل؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة