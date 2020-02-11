صور.. منظمة خريجى الأزهر بالأقصر تحتفل بزيارة 130 شابا من الطلاب الوافدين بالأزهر

الأقصر – أحمد مرعى

احتفلت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالأقصر، بوفد رحلة الطلاب الوافدين للدراسة بالأزهر، فى رحلتهم لزيارة محافظة الأقصر، وذلك بالمعهد العالى للهندسة بالطود جنوب الأقصر، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ورئيس المنظمة، والشيخ محمد الطيب رئيس فرع المنظمة بالأقصر، حيث أقامت المنظمة حفل ترحيبى برحلة مدينة البعوث الإسلامية للطلاب الوافدين إلى محافظة الأقصر، وأكد على أن المنظمة كانت فى استقبالهم ومرافقتهم خلال فترة الرحلة.

وحضر الحفل وفد الرحلة البالغ عددهم 130 طالب من جنسيات مختلفة، وضم الحفل عدداً من الفقرات الدينية والفنية والإستعراضية، حيث بدأت بقراءة القرآن الكريم، تلتها كلمة ترحيبية من فضيلة الشيخ محمد الرملى حسين، نائب رئيس المنظمة، والتى نقل خلالها عدة رسائل من الإمام الأكبر للطلاب الوافدين، وأفاد خلال كلمته، أن الإمام الأكبر يرسل إليهم تحياته، يوصيهم بنشر وسطية الإسلام والالتزام بها قولا وفعلا، ويوصيهم بالجد والاجتهاد وأن يحفظوا للعلم حقه فى المراجعة والاستذكار، فحياة العلم فى مذاكرته، كما أوصاهم بالحفاظ على منهج الأزهر، متمثلا فى العقيدة الأشعرية والماتريدية، فهى صمام الأمان الذى يحفظ للأمة عالميتها، وهى الحل الناجع للقضايا المعاصرة، متمثلا أيضا فى المدارس الفقهية وأصولها وقواعدها، والتصوف كتزكية وأخلاق.

وشمل الحفل أيضاً عرض إستعراضى من فرقة أطفال مدرسة المستقبل الدولية، وإنشاد ديني، وعرض غنائى باللغة الإنجليزية. وعدد من العروض الأخرى، وفى نهاية الحفل كتب الطلاب رسائلهم إلى الإمام الأكبر لعرضها على فضيلته.

وكانت قد اختتمت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر وبيت العائلة المصرية بالأقصر، فعاليات التدريب على الصوتيات فى اللغة الإنجليزية، لطلاب الجامعات، والذى تم عقده تحت رعاية الشيخ محمد الطيب رئيس المنظمة وبيت العائلة، والأنبا يوساب نائب رئيس بيت العائلة، وفضيلة الشيخ محمد الرملى نائب رئيس المنظمة، والأمين العام لبيت العائلة، والقس أرمانيوس وبالميلاد، الأمين المساعد لبيت العائلة. والأستاذ ضياء الدين أحمد محمد الأمين العام للمنظمة ومنسق بيت العائلة، حيث استمر التدريب لمدة أربعة أيام، وبلغت مدة المحاضرة قرابة الثلاث ساعات، تضمنت شرح لقواعد الصوتيات والنطق فى اللغة الإنجليزية، مع التدريب على النطق الصحيح، باستخدام وسائل التعليم الالكترونى مثل الداتا شو.



منظمة خريجي الأزهر تحتفل بزيارة 130 شاب من الطلاب الوافدين للأزهر



منظمة خريجي الأزهر تحتفل بزيارة 130 شاب من الطلاب الوافدين للأزهر