سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 فبراير 2020 05:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. مركز خدمة المواطنين ينهى أزمات المواطنين فى مدينة الطود بالأقصر

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 04:23 م
صور .. مركز خدمة المواطنين ينهى أزمات المواطنين فى مدينة الطود بالأقصر رئيس مدينة الطود يتابع مركز الخدمات التموينية وتطوير رصيف السكة الحديد
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصل العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، جولاته التفقدية بالمركز واستهل جولته بقرية العديسات بحري، تابع خلالها مركز خدمة المواطنين التابع لوزارة التموين بقرية العديسات بحري، المنتظر افتتاحه قريباً.

 

رافق رئيس المدينة ، محمد حسن علي حسين رئيس القرية، واستمع من مدير مركز خدمة المواطنين عصام حسن عن الخدمات التي يقدمها مركز الخدمات التموينية المقرر أن تقدمها مراكز الخدمات التموينية الجديدة، والتي مهمتها تلقى طلبات المواطنين للحصول على الخدمات المختلفة، مثل استخراج بطاقات التموينية وبدل التالف أو الفاقد أو الفصل الاجتماعى أو إضافة المواليد، وتقديم خدمات تموينية متطورة وحديثة.

 

وتابع رئيس مركز ومدينة الطود خلال جولته بقرية العديسات بحري مبنى الوحدة المحلية لقرية العديسات بحري القديم، ووحدة الطب البيطري، ووحدة الشؤون الاجتماعية، ووحدة طب الأسرة بالعديسات بحري، ووحدة الحماية المدنية بالعديسات ووحدة الإسعاف بالطريق السريع القاهرة أسوان، كما توجه العميد محمد عياد إلي محطة سكة حديد الطود لمتابعة الأعمال الجارية بالرصيف والطرق المؤدية إلى المحطة، من رفع وإزالة التلال والأتربة بالطريق الشرقي المؤدي إلى الرصيف النازل لمحطة الطود، وتوسعة الطريق وردم مسقي قديم خاص بالأهالي غير مستخدم أمام المنازل المجاورة للرصيف، والعمل على توسعة الطريق وتمهيدها لعمل بارك لأتوبيسات الرحلات التي تستقل الوفود الشبابية بقطار مخصوص الشباب من الناحية الشرقية للمحطة.

 

كما أشار رئيس مركز ومدينة الطود خلال جولته لمحطة السكة الحديد، بعمل بارك آخر من الناحية الغربية للمحطة، وذلك لوقوف أتوبيسات الرحلات والتي تستقل الوفود الشبابية النزيلة بالمدينة الشبابية إلى محطة الطود عند المغادرة من مدينة الطود.

 

وكان قد التقى العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود، بمكتبه بكل من عبد السميع سيد أحمد رئيس تفتيش محطات الأقصر للسكك الحديدية، ومحمود شحات رئيس حركة المراقبة، وسيد حامد رئيس قسم بلوكات بأرمنت، وذلك بحضور الدكتور محمد محمود رزق، وعلى سيد صادق نائبي رئيس المركز، وعبد المنعم درويش مدير إدارة الحملة الميكانيكية بالمركز، وذلك لبحث التطورات برصيف محطة الطود والطرق المؤدية إلى المحطة.

 

متابعات لرئيس مدينة الطود علي مركز الخدمات التموينية والوحدات الصحية (1)
متابعات لرئيس مدينة الطود علي مركز الخدمات التموينية والوحدات الصحية 

 

متابعات لرئيس مدينة الطود علي مركز الخدمات التموينية والوحدات الصحية (2)
متابعات لرئيس مدينة الطود علي مركز الخدمات التموينية والوحدات الصحية 

 

متابعات لرئيس مدينة الطود علي مركز الخدمات التموينية والوحدات الصحية (3)
متابعات لرئيس مدينة الطود علي مركز الخدمات التموينية والوحدات الصحية

 

متابعات لرئيس مدينة الطود علي مركز الخدمات التموينية والوحدات الصحية (4)
متابعات لرئيس مدينة الطود علي مركز الخدمات التموينية والوحدات الصحية 

 

متابعات لرئيس مدينة الطود علي مركز الخدمات التموينية والوحدات الصحية (5)
متابعات لرئيس مدينة الطود علي مركز الخدمات التموينية والوحدات الصحية 

الأقصر

مدينة الطود

اخبار مصر اليوم

مركز الخدمات التموينية بالاقصر

تطوير الوحدات الصحية بالاقصر

رفع كفاءة رصيف محطة الطود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ياسر برهامى يشمت فى الصين: كورونا عقوبة إلهية.. وأحمد كريمة يرد: ديننا رحمة

ياسر برهامى يشمت فى الصين: كورونا عقوبة إلهية.. وأحمد كريمة يرد: ديننا رحمة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 11-2-2020 وعيار 24 بـ189.19 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 11-2-2020 وعيار 24 بـ189.19 ريال

فيديو .. القاهرة الخديوية تتحدى باريس

فيديو .. القاهرة الخديوية تتحدى باريس

كيف يحرر طلاب الثانوية استمارة الامتحان الورقية؟.. التعليم تحدد عدة خطوات

كيف يحرر طلاب الثانوية استمارة الامتحان الورقية؟.. التعليم تحدد عدة خطوات

اليوم.. ثانى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة

اليوم.. ثانى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة

20 فبراير .. موعد انطلاق مهرجان شرم الشيخ الرابع للهجن برعاية الإمارات

20 فبراير .. موعد انطلاق مهرجان شرم الشيخ الرابع للهجن برعاية الإمارات

الحماية المدنية تضع عدة إرشادات للوقاية من حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

الحماية المدنية تضع عدة إرشادات للوقاية من حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

ضمانات حماية وتحصين أموال المعاشات وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها

ضمانات حماية وتحصين أموال المعاشات وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها

"عنتيل المدارس".. ما لا تعرفه عن مدرس الإسكندرية المتحرش بـ 120 طالبة

"عنتيل المدارس".. ما لا تعرفه عن مدرس الإسكندرية المتحرش بـ 120 طالبة

إزاى تشترى سيارة جديدة بسعر منخفض؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تشترى سيارة جديدة بسعر منخفض؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات والمدارس

التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات والمدارس

بالقانون.. كيف تقاضى شخص اعتدى عليك بالسب والقذف على مواقع التواصل؟

بالقانون.. كيف تقاضى شخص اعتدى عليك بالسب والقذف على مواقع التواصل؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة