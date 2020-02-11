صور .. مركز خدمة المواطنين ينهى أزمات المواطنين فى مدينة الطود بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

واصل العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، جولاته التفقدية بالمركز واستهل جولته بقرية العديسات بحري، تابع خلالها مركز خدمة المواطنين التابع لوزارة التموين بقرية العديسات بحري، المنتظر افتتاحه قريباً.

رافق رئيس المدينة ، محمد حسن علي حسين رئيس القرية، واستمع من مدير مركز خدمة المواطنين عصام حسن عن الخدمات التي يقدمها مركز الخدمات التموينية المقرر أن تقدمها مراكز الخدمات التموينية الجديدة، والتي مهمتها تلقى طلبات المواطنين للحصول على الخدمات المختلفة، مثل استخراج بطاقات التموينية وبدل التالف أو الفاقد أو الفصل الاجتماعى أو إضافة المواليد، وتقديم خدمات تموينية متطورة وحديثة.

وتابع رئيس مركز ومدينة الطود خلال جولته بقرية العديسات بحري مبنى الوحدة المحلية لقرية العديسات بحري القديم، ووحدة الطب البيطري، ووحدة الشؤون الاجتماعية، ووحدة طب الأسرة بالعديسات بحري، ووحدة الحماية المدنية بالعديسات ووحدة الإسعاف بالطريق السريع القاهرة أسوان، كما توجه العميد محمد عياد إلي محطة سكة حديد الطود لمتابعة الأعمال الجارية بالرصيف والطرق المؤدية إلى المحطة، من رفع وإزالة التلال والأتربة بالطريق الشرقي المؤدي إلى الرصيف النازل لمحطة الطود، وتوسعة الطريق وردم مسقي قديم خاص بالأهالي غير مستخدم أمام المنازل المجاورة للرصيف، والعمل على توسعة الطريق وتمهيدها لعمل بارك لأتوبيسات الرحلات التي تستقل الوفود الشبابية بقطار مخصوص الشباب من الناحية الشرقية للمحطة.

كما أشار رئيس مركز ومدينة الطود خلال جولته لمحطة السكة الحديد، بعمل بارك آخر من الناحية الغربية للمحطة، وذلك لوقوف أتوبيسات الرحلات والتي تستقل الوفود الشبابية النزيلة بالمدينة الشبابية إلى محطة الطود عند المغادرة من مدينة الطود.

وكان قد التقى العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود، بمكتبه بكل من عبد السميع سيد أحمد رئيس تفتيش محطات الأقصر للسكك الحديدية، ومحمود شحات رئيس حركة المراقبة، وسيد حامد رئيس قسم بلوكات بأرمنت، وذلك بحضور الدكتور محمد محمود رزق، وعلى سيد صادق نائبي رئيس المركز، وعبد المنعم درويش مدير إدارة الحملة الميكانيكية بالمركز، وذلك لبحث التطورات برصيف محطة الطود والطرق المؤدية إلى المحطة.



متابعات لرئيس مدينة الطود علي مركز الخدمات التموينية والوحدات الصحية



متابعات لرئيس مدينة الطود علي مركز الخدمات التموينية والوحدات الصحية



متابعات لرئيس مدينة الطود علي مركز الخدمات التموينية والوحدات الصحية



متابعات لرئيس مدينة الطود علي مركز الخدمات التموينية والوحدات الصحية