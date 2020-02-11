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صور.. محافظ الوادى الجديد: سحب أراضى غير الجادين فى مشروع زراعة 2.5 مليون نخلة

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 04:16 م
صور.. محافظ الوادى الجديد: سحب أراضى غير الجادين فى مشروع زراعة 2.5 مليون نخلة اجتماع المجلس التنفيذى
الوادى الجديد - فريق المحافظات

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ترأس اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم الإثنين، المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور، اللواء هشام لطفى مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة، سيد محمود، سكرتير عام المحافظة المساعد والقيادات التنفيذية بالمحافظة حيث تناول الاجتماع، استعراض الموقف الأمنى للمحافظة، ووجه المحافظ، بحصر ومراجعة مزارع النخيل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة 2.5 مليون نخلة، للتأكد من جدية تنفيذ أصحابها والتزامهم بالشروط المقررة وسحب الأراضى من غير الجادين.

كما كلف المحافظ، الجهاز التنفيذى، بتشكيل لجنة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا من خلال التنسيق مع الجمعيات الأهلية وشركاء التنمية لإقامة مشروعات صغيرة لهم

وأشار إلى، حصر واستلام بيوت الطلبة على مستوى المحافظة، للبدء فى تطويرها ورفع كفاءتها واستغلال غير المستغل منها لتقديم خدمات متنوعة للمواطنين، وكذلك البدء فى خطة رصف طرق القرى ومراجعة مواصفات الطرق و المطبات الصناعية .

 

وقد التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، مع وفد جامعة المنصورة، وعلى رأسهم الدكتور محمود المليجى نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون المجتمع وتنميه البيئة؛ لبحث أوجه التعاون لخدمه المحافظة فى مختلف المجالات، وذلك بحضور حنان مجدى نائب المحافظ واتفق الزملوط والمليجى على توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والجامعة فى العلاج عن بعد والتعاقد مع هيئة تدريس كلية الطب لسد العجز فى التخصصات النادرة.

وقدم الزملوط الشكر للجامعة على اختيارها الوادى الجديد لتنفذ فيها قافلة جسور الخير ٧ المتكاملة، متمنيا باستمرار الدعم خلال المرحلة القادمة.

يذكر أن جامعة المنصور أطلقت قافلة جسور الخير والتى تضم عدداً من ذوى الخبرة فى مجال الطب البشرى بتخصصات (الجراحة العامة، المسالك البولية، أوعية الدموية، المخ والأعصاب، الباطنة، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، الأسنان، الأطفال، الرمد، الأنف والأذن، الصدر، العظام، الأشعة، والتحاليل الطبية) لتوقيع الكشف على الأهالى وصرف الدواء بالمجان من الصيدلية المُرافقة للقافلة، وكذلك الطب البيطرى لتوقيع الكشف على الحيوانات والطيور وتقديم العلاج بالمجان، فضلاً عن وجود قافلة زراعية لمتابعة المحاصيل وتقديم الإرشاد والتوعية للمزارعين حول كيفية حماية المحاصيل الزراعية من فتك الآفات الزراعية.

 

اجتماع المجلس التنفيذى للوادى الجديد (1)
اجتماع المجلس التنفيذى للوادى الجديد 

 

اجتماع المجلس التنفيذى للوادى الجديد (3)
اجتماع المجلس التنفيذى للوادى الجديد

 

اجتماع المجلس التنفيذى للوادى الجديد (4)
اجتماع المجلس التنفيذى للوادى الجديد 

 


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