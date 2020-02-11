صور.. محافظة الجيزة تبدأ إنشاء سور على ترعة المريوطية فى أبو النمرس

بدأت أجهزة محافظة الجيزة فى بناء سور بطول ترعة المريوطية لحماية المارة والسيارات من السقوط فيها، حيث بدأت مدينة ابو النمرس برئاسة الدكتور ياسر فرج، بناء بناء سور الترعة بنطاق المركز .

كما بدأت أجهزة المحافظة، إنشاء سور خرسانى على طريق المريوطية بمنطقة دهشور بالبدرشين، لتأمين السيارات المارة ومنع سقوطها فى ترعة المريوطية، حيث سيتم إنشاء السور عن طريق تركيب حوائط جاهزة وتم وضع القواعد الخاصة بها على جانب الطريق بعد رفع الرمال والمخلفات بطول الطريق، تحت إشراف الدكتور محمد بهلول، رئيس مركز ومدينة البدرشين وعلى عرفة نائب المدينة للقرى وسمير هاشم رئيس وحدة دهشور.

وتنفذ محافظة الجيزة أعمال تغطية وتطوير ترعة المريوطية بالتنسيق مع وزارة الرى والموارد المائية، بطول 200 متر لإنشاء مواقف حضارية لسيارات سرفيس أعلاها بدلاً من تسببها فى إحداث إعاقة مرورية بالمنطقة، بالإضافة إلى تدبيش جسر الترعة بطول 2.8 كم نهاية التغطية حتى الطريق الدائرى للارتقاء وإظهارها بشكل حضارى بما يعود بالنفع للمواطن فضلا عن كونه محورًا مروريًا رئيسيًا للمزارات السياحية.

ومن المقرر إنشاء ممشى وسور حضارى ذات طابع جمالى إضافة إلى تدعيم جانبى الترعة لمنع انزلاق السيارات التى تكررت عدة مرات خلال الفترات الماضية نتيجة السرعات الزائدة، حفاظًا على أرواح المارة وقائدى المركبات، كما سيتم توفير أماكن انتظار السيارات واستراحات للمواطنين، وممشى سياحى ومتنفس لهم.

كان محافظ الجيزة، وجه حى الطالبية بالتعاون الكامل مع الشركة المنفذة على مدار اليوم والعمل على تذليل أى معوقات لنهو المشروع طبقا للجدول الزمنى المحدد بالتوازى مع أعمال الرصف والتطوير الجارى تنفيذها بطريق المريوطية، كما وجه رئيس حى الطالبية باستكمال أعمال رصف الجزء المتبقى بشارع ترسا فى تقاطعه مع طريق المريوطية لما لهم من أهمية مرورية كأحد المحاور البديلة لشارع الهرم والعمل على تحقيق السيولة المرورية بالمنطقة حيث يأتى ذلك فى إطار استعدادات المحافظة فى تطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية البديلة لشارع الهرم.