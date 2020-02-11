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صور.. مأساة شاب بالشرقية يعول أسرته وأصيب بشلل فى حادث تصادم

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 05:04 م
صور.. مأساة شاب بالشرقية يعول أسرته وأصيب بشلل فى حادث تصادم شاب بالشرقية يعول أسرته وأصيب بشلل
الشرقية- فتحية الديب

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شاب مكافح لم يفكر فى نفسه يوما، بعد وفاة الأب تحمل مسئولية أسرته وأشقاءه البنات، واجتهد للسعى عليهم وعلى والدته، يعمل سائق على جرار لنقل الرمال، وذات يوما خرج للسعى على رزقه لكن عاد محمل على الأكتاف فقدا القدرة على الحركة بعد رحلة علاج استمرت أربعة أشهر.

يقيم الشاب حسن محمد عابدين، 35 سنة، بعزبة تيمور التابعة لقرية الأحراز مركز أبو كبير، بمحافظة الشرقية، حصل على دبلوم تجارة، وبحث عن فرصة عمل وتعلم السواقة للعمل سائق على جرار، لنقل أدوات الخرسانة، وسعى لزواج أشقاءه البنات أولا لكونه الأخ الوحيد لهم، وبعد أن اطمئن عليهن وسترهن، بدأ يسعى ليكون جزء من المال لكى يكمل نصف دينه ويتزوج، لكن شاء القدر أن يتدخل.

 

وتعرض "حسن" لحادث تصادم تسبب فى عجزه عن الحركة تماما، حيث خرج صباح الحادث للعمل بناحية صان الحجر على الجرار، وأثناء العمل تعطل الجرار فجأة، فحرص على سرعة إصلاحه حرصا على مصالح الأهالى وعدم توقف العمل، واستقل دراجة بخارية مملوكة لأحد الأهالى لشراء قطع غيار للجرار من قرية تل راك بمركز أولاد صقر، وفى الطريق كان فكره مشغولا بسرعة التوجه والعودة لعدم تأخر أعمال البناء، فصدمته سيارة مسرعة، ونقل على أثر الحادث إلى مستشفى تل راك، وبعدها إلى مستشفى الإبراهيمية، وبالكشف عليه تلين إصابته بكسر فى أربعة فقرات بالظهر، ليقرر الأطباء تحويله إلى مستشفى الزقازيق الجامعى لإجراء عملية لتثبيت الفقرات، وبعد إجراء العملية اعتقد بتحسن حالته لكن كان قضاء الله بإصابته بشلل تام فى الجزء السفلى وعجز عن الحركة وأصبح ملازم الفراش.

 

وحرص أهالى القرية الساعين فى العمل التطوعى، على عمل معاش للشاب يتعيش منه، ولكن حتى الأن لم يتم صرف المعاش، كما طالب عدد من شباب القرية الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بمساعدة الشاب فى عمل مشروع يتعيش منه لينفق على والدته ويكفيه شر السؤال. للتواصل مع الحالة على الرقم 01003791120

 

مبادرة "سيبها علينا" واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع "لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص في الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

مأساة-شاب-بالشرقية-يسعى-على-أسرته-أصيب-بشلل-فى-حادث-تصادم---(1)
 
مأساة-شاب-بالشرقية-يسعى-على-أسرته-أصيب-بشلل-فى-حادث-تصادم---(2)
 
مأساة-شاب-بالشرقية-يسعى-على-أسرته-أصيب-بشلل-فى-حادث-تصادم---(3)
 
مأساة-شاب-بالشرقية-يسعى-على-أسرته-أصيب-بشلل-فى-حادث-تصادم---(4)
 
مأساة-شاب-بالشرقية-يسعى-على-أسرته-أصيب-بشلل-فى-حادث-تصادم---(6)
 
مأساة-شاب-بالشرقية-يسعى-على-أسرته-أصيب-بشلل-فى-حادث-تصادم---(9)
 
مأساة-شاب-بالشرقية-يسعى-على-أسرته-أصيب-بشلل-فى-حادث-تصادم---(12)
 
مأساة-شاب-بالشرقية-يسعى-على-أسرته-أصيب-بشلل-فى-حادث-تصادم---(13)
 

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