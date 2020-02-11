صور.. فحص طلاب مدارس الأقصر ضمن مبادرة الكشف عن أمراض الأنيميا والسمنة

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدارس المرحلة الابتدائية بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لـ"الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم" لفحص تلاميذ وطلبة المرحلة الابتدائية، حيث أكد الدكتور محمود عبدالوهاب مدير التأمين الصحى بالأقصر، أنه تقرر مع عودة التلاميذ والطلبة للمدارس مع بدء الفصل الدراسى الثانى، البدء فى فعاليات مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لفحص تلاميذ وطلبة المرحلة الابتدائية، والتى أطلقتها هيئة التأمين الصحى بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، ومنسقى الحملة كل من الدكتور أحمد الخضرى نائب مدير الفرع، والدكتورة رحاب على مدير المكتب الفني.

وأضاف الدكتور محمود عبدالوهاب لـ"اليوم السابع"، أن تلك المبادرة تأتى فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية 100 مليون صحة لفحص طلاب المرحلة الابتدائية، والتى تستهدف إجراء عمليات المسح الطبى لقياس وضع التغذية والصحة لطلاب المدارس ووضع الآليات اللازمة التي من شأنها تحسين صحة الطلاب، موضحاً أنه زار العميد عبدالله عاشور رئيس مدينة أرمنت، ووجه على توفير كافة الإمكانيات المتاحة لنجاح الحملة، كما تفقد عبد الوهاب عددا من المدارس بمركز ومدينة أرمنت، واطمأن على عملية تسجيل الطلاب المستهدف إجراء المسح الطبى عليهم، للتأكد من كفاءة الأجهزة والأدوات المستخدمة فى عملية إجراء الفحص الطبى على تلاميذ المدرسة.

الجدير بالذكر أنه كان قد تم فحص حوالي 2225 طالب وطالبة فى فعاليات تلك الحملة بمشاركة 12 فريق طبى بإجمالي حوالى 38 ألف و500 طالب بـ70 مدرسة ومعهد، كما وجه الدكتور محمود عبدالوهاب مدير التأمين الصحى بالأقصر، بضرورة تذليل كافة العقبات والمعوقات لضمان المسح للطلاب، وتأتى الحملة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور عماد كاظم رئيس هيئة التأمين الصحي.



شاهد بدء أعمال فحص طلبة مدارس الأقصر



شاهد بدء أعمال فحص طلبة مدارس الأقصر