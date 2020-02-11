صور.. سقوط صاحب شركة بحوزته 8800 فص تقويم أسنان منتهى الصلاحية بالسيدة زينب

كتب عبد الرحمن سيد – سليم على

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على صاحب شركة بحوزته 8800 فص تقويم أسنان منتهى الصلاحية بالسيدة زينب، وحرر محضر بالواقعة.



ادوية مجهولة

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن ضباط إدارة مباحث التموين من ضبط م م، 32 سنة، مسئول عن شركة مستلزمات طبية، بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لإدارته الشركة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



ادوية

وعثر بداخل الشركة على 8800 فص تقويم أسنان (منتهية الصلاحية، 9 آلة قياس قوة الأسنان منتهية الصلاحية، 2500 سلك تقويم أسنان، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.



فص أسنان



كميات من الأدوية