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صور.. روبوت مبتسم بشوارع نيويورك لإسداء النصح بخصوص فيروس كورونا

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 10:22 ص
صور.. روبوت مبتسم بشوارع نيويورك لإسداء النصح بخصوص فيروس كورونا الروبوت
رويترز

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وقف روبوت تعلو الابتسامة وجهه فى ساحة تايمز سكوير بمدينة نيويورك الأمريكية لإسداء النصائح للمارة القلقين من انتشار فيروس كورونا. وقدم الروبوت (بروموبوت) النصح للناس أمس الاثنين وأمدهم بمعلومات عن الفيروس الجديد.

وبدافع الفضول، توقف عابرون وملأوا استبيانا قصيرا على شاشة تعمل باللمس وتشبه جهاز الآيباد على صدر الروبوت وحاوره بعضهم.

ابتسامة تعلو وجه الروبوت
ابتسامة تعلو وجه الروبوت

ويصل طول (بروموبوت) إلى متر ونصف المتر وهو من صنع شركة ناشئة بمدينة فيلادلفيا تنتج أجهزة روبوت خدمية ذاتية القيادة لصالح الشركات وتديرها مجموعة من الروس.

وقال أوليج كيفوركوتسيف مسؤول تطوير الأعمال فى الشركة لرويترز "ابتكرنا برامج خاصة لرصد أعراض فيروس كورونا".

الروبوت بساحة تايمز سكوير
الروبوت بساحة تايمز سكوير

وأضاف "نتفهم أهمية هذه المشكلة وقلق الناس، إنهم خائفون من هذا الأمر. لكنهم إذا فهموا أمورا قليلة بسيطة مثل أعراض فيروس كورونا وما ينبغى فعله للوقاية منه فسيصبح كل شىء على ما يرام وسيسعد الجميع".

والروبوت لا يرصد الإصابة بالفيروس فى حقيقة الأمر. بل يسأل إن كانت أعراض شائعة كالحمى قد ظهرت على الشخص الذى يتعامل معه ويجيب الشخص بالضغط على "نعم" أو "لا" على الشاشة التى تعمل باللمس. ويتلقى الشخص بعد ذلك رسالة لطمأنته إن كان جوابه بالنفى.

الروبوت يقدم تفاصيل حول أعراض كورونا وكيفية الوقاية منها
الروبوت يقدم تفاصيل حول أعراض كورونا وكيفية الوقاية منها

وقالت امرأة من لندن تدعى تارا هيلى وتزور نيويورك "هذا الشىء شديد الذكاء. إنه ذكى بالفعل". لكن آخرين لم ينبهروا كثيرا. وقال توماس مكاليندن من اسكتلندا "هذا خبل ... لكن هذه هى نيويورك بالنسبة لى".

روبوت يوجه نصائح للمارة فى مدينة نيويورك
روبوت يوجه نصائح للمارة فى مدينة نيويورك
شاشة تشبه الآيباد على صدر الروبوت
شاشة تشبه الآيباد على صدر الروبوت
مواطنون يلتفون حول الروبوت
مواطنون يلتفون حول الروبوت

 

 


الصين

كورونا

فيروس كورونا

روبوت صينى

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