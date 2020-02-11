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صور.. رئيس مجلس النواب: لا تصالح فى البناء على الأراضى الزراعية

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 06:45 م
صور.. رئيس مجلس النواب: لا تصالح فى البناء على الأراضى الزراعية على عبد العال رئيس البرلمان
نور على - تصوير خالد مشعل

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قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "لا تصالح فى البناء على الأراضى الزراعية"، مشيرا إلى أن هناك لبسا أن هناك تصالح ولكن ليس هناك أى تصالح فى البناء على الأراضى الزراعية، جاء ذلك ردا على ما آثاره النائب شريف فخرى من أن هناك لبس لدى المواطنين بعد صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء من أن هيكون فى تصالح على مخالفات على الأراضى مطالبا بتوضيح الأمر والتأكيد على عدم وجود تصالح.

كما طالب النائب وزير الزراعة بتطوير حديقة الحيوانات وحديقة الأورمان لتعود كما كانت فى الماضى، مشيرا إلى أنه زارها مؤخرا فوجد حالتها سيئة.

شهد الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، وبحضور السيد القصير وزير الزراعة، مناقشة طلبات إحاطة وسؤالين وطلبات مناقشة عامة عن سبل تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية للسيطرة على أسعارها، وعن آلية استلام المحاصيل من الفلاحين وتحديد سعر عادل لتوريدها نظرا لزيادة تكاليف الإنتاج، وطلبات إحاطة وسؤال عن نقص المعروض من البذور والتقاوى والمبيدات والأسمدة، فضلا عن انتشار غير الصالح منها بالأسواق، وطلبات إحاطة وسؤالين وطلبات مناقشة عامة عن إجراءات تنمية الثروة الحيوانية والسمكية عن طريق توفير الأعلاف، ومواجهة الأمراض التى تصيب الماشية، فضلا عن ضعف الرقابة على اللحوم المستوردة، وعن إجراءات تقنين وضع اليد على بعض الأراضى الزراعية وإجراءات الوزارة لمنع التعدى على الأراضى الزراعية، وعن تخصيص أراضى زراعية لمشروعات النفع العام، وطلبات إحاطة وطلبى مناقشة عامة عن فرض غرامات على مزارعى الأرز بأراضى لا تصلح لزراعته، وعن عدم تثبيت العمالة المؤقتة بقطاع التشجير، فضلا عن عدم صرف رواتبهم وكذلك عمال اليومية بهيئة الثروة السمكية، وعن ارتفاع أسعار الأراضى الزراعية، وعن المشاكل التى تواجه الشباب بمشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان وسهل الطينة.

 

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