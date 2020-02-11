صور.. رئيس جامعة طنطا يكرم أوائل خريجى الدفعة 56 بكلية الطب

الغربية - عادل ضرة

كرم الدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع،رئيس جامعة طنطا، اليوم الثلاثاء،أوائل خريجى الدفعة 56 بطب طنطا، فى الحفل الذى أقيم بقاعة المؤتمرات بالكلية.

وخلال الاحتفال،قدم رئيس الجامعة التهنئة للخريجين وأسرهم، وحثهم على استكمال مشوارهم العلمى والاطلاع والتدريب على كل ما هو جديد، وبذل قصارى جهدهم لخدمة المرضى،ودعاهم إلى الإخلاص فى العمل والتفانى لخدمة جامعة طنطا، وأن يكونوا مواطنين صالحين لخدمة وطنهم.

شهد الحفل تكريم 50 طالب وطالبة من مختلف الفرق الدراسية،وذلك فى حضور الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، والدكتور محمد ناصر الشيخ رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة ومقرر حفل الخريجين،والدكتور وليد سامى وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب،ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام العلمية،وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والطلاب وأولياء الأمور، كما تم تسليم شهادات التقدير للطلاب والتقاط بعض الصور التذكارية معهم.

كانت وحدة تطوير البحث العلمى بجامعة طنطا،قد نظمت،ورشتى عمل حول "فرص دعم البحث العلمى" و "النشر الدولى ومعايير الجودة فى توصيف المقررات الدراسية" وذلك بقاعة المؤتمرات بمقر الادارة العامة لجامعة طنطا تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة ، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس لجنة التصنيف الدولى،والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، حيث حاضر فيهما الدكتور أشرف عاشور الاستاذ بجامعة برادفورد بإنجلترا.

وفى كلمته أكد الدكتور عماد عتمان على سعى جامعة طنطا الدؤوب لتتبوأ مكانة مرموقة بين الجامعات محلياً واقليمياً ودولياً ، وتبنى سياسات فعالة لدعم الباحثين وتعزيز ثقافة البحث العلمى المتميز وتطوير سياسات البحث والنشر العلمى فى الجامعة ، مضيفاً أن الجامعة تولى أهمية للمشروعات التى تركز على خدمة الدولة والمجتمع فى مختلف مجالات التنمية.

ومن جانبه أشار الدكتور كمال عكاشة إلى حرص الجامعة على تقديم الدعم الكامل لقطاع الدراسات العليا والبحوث لزيادة النشر الدولى وتحسين مركز الجامعة فى التصنيفات العالمية ، مؤكداً أن البحث العلمى أحد أهم محددات الحكم على تصنيف الجامعات ومن أهم مقومات تقويمها وريادتها.

وأشاد الدكتور أشرف عاشور باهتمام جامعة طنطا بتنظيم ورش عمل تهدف الى الوصول بالنشر العلمى إلى مستويات متميزة بالاضافة الى تبادل الخبرات من خلال استضافة اساتذة من مختلف الجامعات على مستوى العالم ، موضحاً أن ورشة العمل الأولى تضمنت مناقشة عدد من المحاور أهمها فرص البحث والتعاون المستقبلية المتاحة لتعزيز التعاون بين المملكة المتحدة ومصر ، وتحديد العناصر الرئيسية لمشاريع البحوث عالية الجودة ، وإنتاج أوراق بحثية ذات جودة عالية قابلة للنشر فى المجلات الدولية ، فيما ناقشت ورشة العمل الثانية تحديد أنظمة ضمان الجودة المختلفة فى التعليم العالى ، وتصميم وتطوير الدورات لتلبية المعايير المهنية الدولية.

يذكر أن هذه الفاعليات أُقيمت تحت اشراف الدكتور مصطفى الشيخ مدير مركز تطوير الأداء الجامعى ، والدكتور على سليمان مدير وحدة تطوير البحث العلمى، بمشاركة 300 باحث من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة.



تكريم أوائل طلاب كلية الطب بجامعة طنطا



تكريم أوائل طلاب كلية الطب بجامعة طنطا