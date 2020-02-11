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صور.. رئيس جامعة بنها يفتتح دورات تدريب جائزة مصر للتميز الحكومى

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 03:19 م
صور.. رئيس جامعة بنها يفتتح دورات تدريب جائزة مصر للتميز الحكومى رئيس جامعة بنها يفتتح دورات تدريب جائزة مصر للتميز الحكومى
القليوبية نيفين طه

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افتتح الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها فعاليات الدورات التدريبية على معايير جائزة مصر للتميز الحكومى فى نسختها الثانية 2020 والتى تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع جامعة بنها واستهدفت تدريب 50 متدربا من الجامعة بالإضافة إلى 60 آخرين من الكهرباء وهيئة البريد.

وفى كلمته رحب رئيس جامعة بنها بالمتدربين من الجامعة ومن هيئة البريد والكهرباء مؤكدا على تسهيل كافة الإجراءات وتقديم الدعم الفنى والمادى والمعنوى من أجل التقدم للجائزة فى صورها الثلاثة المؤسسية، الإبداع والابتكار والأفراد وفرق العمل.

واستعرض رئيس الجامعة أيضا حصول كلية الزراعة بمشتهر على جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة فئة الكليات تقديرًا للجهود الفعالة والمشاركة الإيجابية والوصول إلى المرحلة النهائية على مستوى الجمهورية في الدورة الأولى لجائزة مصر للتميز الحكومى لعام 2019م.

وأكد السعيد أن إدارة الجامعة سوف تقوم بوضع برنامج للمنافسة الداخلية بين الكليات وتقديم كافة الحوافز المادية والمعنوية للتقدم والحصول علي جائزة التميز الحكومي .

من جانبه أكد الدكتور جمال سوسه منسق الجائزة بالجامعة أن التقديم هذا العام للجائزة إجباريا ولذلك تحرص الجامعة على نشر ثقافة منظومة التميز المؤسسى والعقلية القيادية التى تؤمن بأهمية الإبداع والابتكار وجودة الأداء بين أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى بالجامعة تحقيقا لرؤية مصر 2030.

وفي سياق آخر قام الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، اليوم بجولة تفقدية للإطمئنان على سير العملية التعليمية خلال ثانى أيام الفصل الدراسى الثانى شملت  كليتى الآداب والتجارة رافقه خلالها الدكتورة عبير الرباط عميد كلية الآداب والدكتور مصطفى العبادى عميد كلية التجارة والكلاء وعدد من أعضاء هيئة التدريس

وتفقد رئيس الجامعة القاعات الدراسية والمحاضرات والمدرجات وتحدث مع الطلاب وحثهم على الانتظام في دراستهم والمشاركة فى جميع الأنشطة الطلابية والتواصل المستمر والفعال مع قيادات الكلية ، كما تفقد رئيس الجامعة عدد  من القاعات الجديدة واعمال الصيانة والتجديدات داخل الكليات

واكد السعيد على انتهاء استعدادات الجامعة لبدء الفصل الثاني حيث تمت مراجعة اعمال الصيانة وتجهيز القاعات والمدرجات والمعامل وإعلان الجداول الدراسية للمقررات وانتظام المحاضرات من اليوم الأول للدراسة.

وأشار رئيس الجامعة الى انه إعداد برامج الأنشطة الطلابية وتعريف الطلاب بالأنشطة الطلابية وأهميتها، وإظهار أوجه الرعاية التي تقدمها الجامعة لأبنائها الطلاب.

كما تفقد السعيد العيادات الطبية واطمئن على تواجد الأطباء وهيئة التمريض مؤكدا أن هناك حملات توعوية موسعة لطلاب المدن الجامعية والكليات عن فيروس كورونا الجديد واتباع الاجراءات الوقائية التى اقرتها وزارة الصحة.

وخلال جولته افتتح رئيس الجامعة فعاليات ورشة عمل عن الأخلاق لطلاب كلية الآداب بعنوان " مبادرة طلابنا هم أبناؤنا " والذى نظمها طلاب اسرة من أجل مصر بالكلية بهدف بناء الانسان المصرى.

 

رئيس جامعة بنها يفتتح دورات تدريب جائزة مصر للتميز الحكومى (1)
رئيس جامعة بنها يفتتح دورات تدريب جائزة مصر للتميز الحكومى

 

رئيس جامعة بنها يفتتح دورات تدريب جائزة مصر للتميز الحكومى (2)
رئيس جامعة بنها يفتتح دورات تدريب جائزة مصر للتميز الحكومى 

 

رئيس جامعة بنها يفتتح دورات تدريب جائزة مصر للتميز الحكومى (3)
رئيس جامعة بنها يفتتح دورات تدريب جائزة مصر للتميز الحكومى

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