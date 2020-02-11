صور.. خيرت بركات: مصر تستقبل مولودا كل 17.3 ثانية

كتب مدحت عادل - تصوير خالد كامل

أعلن اللواء خيرت بركات ،رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول عدد السكان في مصر الى 100 مليون مواطن مسجل في الداخل، لتصبح المليون الاولى في تاريخ مصر.

وقال اللواء خيرت بركات خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، ان متوسط الزيادة السكانية اليومية خلال عام 2019 بلغ 4813 نسمة اي فرد كل ساعة اي 3.3 فرد كل دقيقة وهو ما يعني ان الوقت المستغرق لزيادة فرد هو 17.9 ثانية وبمعدل زيادة طبيعية 1.78%.

وقالت مصادر لـ"اليوم السابع" أن المولود رقم 100 مليون بنت، اسمها ياسمين من محافظة المنيا.

وأضاف رئيس الجهاز، أن محافظات الوجه القبلي هي الأكثر مساهمة في الزيادة السكانية.