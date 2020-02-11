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صور.. جامعة الأقصر تشارك فى معسكر جيل المساواة لشباب الجامعات المصرية بالغردقة

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 05:09 م
صور.. جامعة الأقصر تشارك فى معسكر جيل المساواة لشباب الجامعات المصرية بالغردقة جامعة الأقصر تشارك فى معسكر جيل المساواة لشباب الجامعات المصرية بالغردقة
الأقصر – أحمد مرعى

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شاركت جامعة الأقصر تحت رعاية الدكتور بدوى شحات بدوى رئيس الجامعة، فى معسكر جيل المساواة لشباب الجامعات المصرية التابع للمجلس القومى للمرأة، وذلك بالتنسيق مع جامعة جنوب الوادى وشبكة تثقيف الأقران بمصر، والتابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان وذلك فى الفترة من 9 إلى 13 فبراير 2020 بمدينة الغردقة، حيث يناقش المعسكر قضايا الصحة الإنجابية والعنف القائم على اختلاف النُوع الاجتماعي، وذلك من خلال عقد مجموعة من الندوات والتدريبات التفاعلية.

 

ويضم المعسكر 80 طالبا وطالبة ومُنسقى وحدات مناهضة العنف ضد المرأة من ستة جامعات مصرية (جامعة أسوان - جامعة الأقصر - جامعة جنوب الوادى - جامعة سوهاج - جامعة الوادى الجديد - جامعة السويس)،

 

وشارك وفد من جامعة الأقصر مكون من( 10 ) طلاب وطالبات بحضور دكتور أحمد جمال عيد منسق وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، وخلال هذا المعسكر قام الطلاب والطالبات بحضور الدورات والندوات التى تضم المسرح التفاعلى لإكتساب مهارات تثقيفية جديدة حول قضايا المرأة، وتدريبهم على العروض التفاعلية الهادفة وذلك تمهيداً لعرضها بجامعة الأقصر ونقل معارفهم إلى أقرانهم من الطلاب.

 

وكانت قد أعلنت جامعة الأقصر بقيادة الدكتور بدوى شحات رئيس الجامعة، مؤخراً عن ختام مشاركتها فى فعاليات مهرجان ألعاب جامعات الجنوب فى محافظة الوادى الجديد، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، حيث نظمت وزارة الشباب والرياضة متمثلة فى الإدارة المركزية للتنمية الرياضية – الإدارة العامة للنشاط الطلابى، مهرجان العاب جامعات الجنوب فى نسخته الثانية خلال الفترة من 27 إلى 30 يناير 2020، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد وجامعة الوادى الجديد، حيث شارك فى فعاليات مهرجان ألعاب جامعات الجنوب فى محافظة الوادى الجديد 9 جامعات، وهى : ( جامعة الوادى الجديد ،جامعة بنى سويف، جامعة المنيا، جامعة أسيوط، جامعة الأزهر بأسيوط، جامعة سوهاج، جامعة جنوب الوادى، جامعة الأقصر، جامعة أسوان ) بالإضافة إلى منتخب الصعيد للمعاهد العليا والمتوسطة، وخلال تنفيذ البرنامج قام طلاب الجامعات بزيارة مقابر البجوات ومعبد هيبس ومركز الحرف البيئية واليدوية بمدينة الخارجة.

 

جامعة الأقصر تشارك في معسكر جيل المساواة لشباب الجامعات المصرية (1)
جامعة الأقصر تشارك في معسكر جيل المساواة لشباب الجامعات المصرية 

 

جامعة الأقصر تشارك في معسكر جيل المساواة لشباب الجامعات المصرية (2)
جامعة الأقصر تشارك في معسكر جيل المساواة لشباب الجامعات المصرية 

 

جامعة الأقصر تشارك في معسكر جيل المساواة لشباب الجامعات المصرية (3)
جامعة الأقصر تشارك في معسكر جيل المساواة لشباب الجامعات المصرية 

الاقصر

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اخبار مصر اليوم

معسكر جيل المساواة لشباب الجامعات

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