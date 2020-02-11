صور .. "بناتي حياتى" لمواجهة خطورة الختان بثقافة الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة لقاءات ثقافية وأدبية متنوعة بمواقع فرع ثقافة الإسكندرية، حيث أقام ثقافة أبو قير محاضرة بعنوان "بناتى حياتى" بجمعية العزيمة، تحدثت خلالها المثقفة الصحية دعاء إبراهيم عن خطورة ختان الإناث من الناحية النفسية والصحية للفتاة، مشيرة أنها جريمة من الجرائم البشعة التى يعاقب عليها القانون.

وعقد بيت ثقافة القباري محاضرة بعنوان" دور الصناعات في تقدم القارة الأفريقية" بجمعية مدبر الأمور الخيرية، تحدثت خلالها مسئول المكتبات عن الصناعات في إفريقيا ومنها التعدين التي تسهم في تحقيق التنمية الإقتصادية مشيرة إلى ضرورة استغلال الثروات المعدنية وتعميق الشراكات الدولية للنهوض بالدول الأفريقية وتنميتها.

وفي قصر ثقافة الشاطبي تجدد اللقاء الأدبي الأسبوعي تضمن قراءات قصصية متنوعة بمشاركة الأدباء د. إيهاب بديوي، د.نادية البرعي، أحمد إبراهيم، هناء سليمان، نهي عاصم، منى عاشور، نورين العربي، فادي الطويل، محمد عبد الوارث، أدارت اللقاء الأديبة هناء سليمان.

كما نظم بيت ثقافة 26 يوليو لقاءا عن الشاعر الغنائي الراحل مرسى جميل عزيز، قدمه د. هانى المرعشلى تحدث خلاله عن نشأة مرسى جميل عزيز وتأليفه للأغاني الرومانسية مضيفاً أنه يعد رائدا من رواد الرومانسية، كتب مجموعة من الأغانى آثرت في الوجدان وأعطت قيمة رفيعة للمستمعين منها حبك نار لعبد الحليم حافظ وأنا قلبي ليك ميال لفايزة أحمد، بينما أقام قصر ثقافة الأنفوشى محاضرة بعنوان" الذكاء العاطفى" تحدثت خلالها د.مروة الشناوى عن مفهوم تعريف الذكاء العاطفى ومكوناته الخمس وخصائص صاحب الذكاء العاطفى.

كما نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة ورش فنية متنوعة بالمواقع الثقافية بفرع الإسكندرية، حيث أقام بيت ثقافة رشدى ورشة لتدوير الزجاجات البلاستيكية لعمل أشكال فنية ديكورية باستخدام ورق الكانسون الملون والقص واللصق.

وعقد نادي العلوم بقصر ثقافة برج العرب ورشة إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية واستخدامها في زراعة بعض النباتات المنزلية منها الشبت، الريحان، النعناع، الطماطم والفلفل الأخضر، وفي مرسم الفنون التشكيلية أقيمت ورشة عن كيفية تشكيل فازة وشمعدان باستخدام بالطين الأسواني.

ونظم بيت ثقافة 26 يوليو ورشة تعليم التظليل بالرصاص، تلاها ورشة خيامية لعمل تكوينات من الزخارف الإسلامية ضمن نشاط مرسم المواهب، كما أقام قصر ثقافة الشاطبي ورشة تصميم كارت تهنئة بمناسبة عيد الحب باستخدام خامات البيئة المختلفة.

كما أقام بيت ثقافة القباري ورشة أشغال يدوية بجمعية مدبر الأمور الخيرية، قامت خلالها مسئول نادي المرأة بتدريب الرواد على كيفية عمل حقيبة وكوفية.

مواجهة خطورة الختان بثقافة الإسكندرية مواجهة خطورة الختان بثقافة الإسكندرية

مواجهة خطورة الختان بثقافة الإسكندرية