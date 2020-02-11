صور.. انطلاق ماراثون أسبوع الجامعات الأول فى سوهاج بمشاركة 600 متسابق

سوهاج محمود مقبول- أسيوط - ضحا صالح

أطلق الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم شارة بدء "ماراثون" أسبوع الجامعات الأول بالحرم الجامعي الجديد ضمن فاعليات أسبوع الجامعات الاول الذي تنظمه الجامعة في الفترة من 8 الى 14 فبراير الجاري، بحضور الدكتور ابراهيم البرعى القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية ورئيس الأسبوع، والدكتور احمد عبدالله وكيل الكلية لشئون الطلاب والمشرف العام، والدكتور محمد عبد المحسن وكيل الكلية للدراسات العليا والمشرف على الفعاليات.

وألقى رئيس الجامعة كلمة مختصرة أعرب فيها عن سعادته بتواجده بين ابنائه من شباب الجامعات وطلاب المدارس، مشيراً بان الهدف الرئيسي من "الماراثون" تعزيز المنافسة الشريفة بين الطلاب عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضة التي تسهم بشكل مباشر في بناء الشخصية وبناء القدرات ليصبحوا شركاء في بناء الوطن.

ومن جانبه قال الدكتور ابراهيم البرعي ان المارثون يقام تحت شعار "الرياضة تجمعنا" وشارك فيه 600 متسابق من الطلاب واعضاء هيئة التدريس والعاملين، يمثلون 12 جامعة، إضافة الى مدرسة الذهور الخاصة، موضحاً أن نقطة إنطلاق "الماراثون" من ملاعب كلية تربية رياضية حتى قاعة المؤتمرات الكبرى لمسافة 3000 متر.

وقد فاز بالمركز الأول لطلاب الجامعات الطالب محمود محمد صفا، والطالبة منى طارق من جامعة السادات، ومن اعضاء هيئة التدريس والعاملين الدكتور محمد عامر عبد القادر جامعة المنيا، والدكتورة هناء صلاح من جامعة مطروح، ومن طلاب مدرسة الزهور الطالب عمرو محمد حشمت والطالب محمود محمد صفا.

يذكر أن أسبوع الجامعات الاول شهد قبل ذلك انطلاق مسابقات عضو هيئة التدريس والموظف المثاليين للجامعات المصرية، وكذلك المسابقة الفنية للعزف والغناء الفردى التى تنظمها جامعة سوهاج بمشاركة 12 جامعة مصرية ضمن فاعليات أسبوع الجامعات الأول للطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس فى الفترة من 8 إلى 14 فبراير الجارى، والتى تشارك بها جامعة المنيا برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس الجامعة، ويمثل فيها الجامعة من عضوات هيئة التدريس الدكتورة رشا المهدى أستاذ طرق التدريس بكلية التربية، كما ينافس الدكتور أمير ماهر طوبيا على لقب الموظف المثالى للجامعات المصرية، وفى المجال الفنى يُمثلها كل من الدكتور أحمد يحيى عبد العزيز فى الغناء الفردي، والدكتور أسامة سمير عياد فى العزف الفردى بكلية التربية النوعية.

وعلى جانب آخر، تابع الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، فعاليات الملتقى الأول للأنشطة الطلابية المتكاملة لطلاب كليات التربية الرياضية بجمهورية مصر العربية، والذي تنظمه كلية التربية الرياضية بالجامعة بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ووزارة الشباب والرياضية، والنقابة العامة للمهن الرياضية بعنوان "كلنا مصر" وبمشاركة الدكتور محمد صبحي حسانين نائب أول رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير الاتحاد الرياضي للجامعات، والممتد فعالياته حتى اليوم الخميس الموافق 13 فبراير الجاري.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة قد اتخذت مسبقاَ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة وتسخير كافة الأدوات والإمكانيات المتاحة لتيسير والتسهيل على الوفود المشاركة من مختلف الجامعات المصرية وخلق روح التنافس الشريفة خلال مشاركتهم في فعاليات الملتقى .

ومن جانبه أوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب أن الملتقى شهد مشاركة 7 فود من الجامعات المصرية وهى جامعة أسيوط، سوهاج، كفر الشيخ، الفيوم، جنوب الوادي ،شبين الكوم، المنصورة ويتضمن العديد من الفعاليات والمسابقات التنافسية بين الطلاب المشاركين في مختلف الأنشطة الطلابية والأنشطة الثقافية والرياضية والثقافية والعلمية والفنية والاجتماعية، مشيراَ إلى أنه يتم تحكيم المسابقات من خلال أعضاء هيئة التدريس والطلاب العاملين بكليات التربية الرياضية والفنون الجميلة والتربية النوعية والخدمة الاجتماعية.

وأشار الدكتور جمال محمد على عميد كلية التربية الرياضية إلى أن فعاليات الملتقى فى أيامه الأولى شهدت عقد ندوة ثقافية حول سماحة الأديان السماوية والتي حاضر فيها الدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف والشيخ سيد عبد العزيز مدير بيت العيلة، والقس فيلوباتير مشيل والتي تهدف الى ترسيخ وتعزيز الوحدة الوطنية لدى الشعب المصري والتأكيد على أن مصر دائما حاضنة لكل شعوب العالم، كما شهد الملتقى إقامة عدد من المسابقات الرياضية خلال الأيام الثلاثة الأولى فى كرة القدم والطائرة وتنس الطاولة ومسابقة الأسرع وألعاب التلى ماتش، وكذلك الأنشطة الثقافية والتي تشمل دوري المناظرات الطلابية وإلقاء الشعر ومسابقة مجلة الحائط، وبالإضافة الى الأنشطة العلمية والتي تضم المؤتمر الطلابي ومسابقة العباقرة ومسابقة الطالب والطالبة المثالى، كما حصلت جامعة سوهاج على المركز الأول في الألعاب الترويحية وجاءت في المركز الثاني كفر الشيخ وحصلت جامعة الفيوم على المركز الثالث على أن يتم إعلان النتائج المسابقات فى ختام فعاليات الملتقى يوم الخميس 13 فبراير الجارى.



انطلاق ماراثون أسبوع الجامعات الأول في سوهاج بمشاركة 600 متسابق



انطلاق ماراثون أسبوع الجامعات الأول في سوهاج بمشاركة 600 متسابق



انطلاق ماراثون أسبوع الجامعات الأول في سوهاج بمشاركة 600 متسابق



انطلاق ماراثون أسبوع الجامعات الأول في سوهاج بمشاركة 600 متسابق



انطلاق ماراثون أسبوع الجامعات الأول في سوهاج بمشاركة 600 متسابق



جامعة سوهاج تفوز بالمركز الأول على الجمهورية فى مسابقة الألعاب الترويحية



جامعة سوهاج تفوز بالمركز الأول على الجمهورية فى مسابقة الألعاب الترويحية



جامعة سوهاج تفوز بالمركز الأول على الجمهورية فى مسابقة الألعاب الترويحية



جامعة سوهاج تفوز بالمركز الأول على الجمهورية فى مسابقة الألعاب الترويحية



جامعة سوهاج تفوز بالمركز الأول على الجمهورية فى مسابقة الألعاب الترويحية



جامعة سوهاج تفوز بالمركز الأول على الجمهورية فى مسابقة الألعاب الترويحية



جامعة سوهاج تفوز بالمركز الأول على الجمهورية فى مسابقة الألعاب الترويحية



جامعة سوهاج تفوز بالمركز الأول على الجمهورية فى مسابقة الألعاب الترويحية



جامعة سوهاج تفوز بالمركز الأول على الجمهورية فى مسابقة الألعاب الترويحية



جامعة سوهاج تفوز بالمركز الأول على الجمهورية فى مسابقة الألعاب الترويحية



جامعة سوهاج تفوز بالمركز الأول على الجمهورية فى مسابقة الألعاب الترويحية



جامعة سوهاج تفوز بالمركز الأول على الجمهورية فى مسابقة الألعاب الترويحية