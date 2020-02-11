سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 فبراير 2020 02:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. أمطار متوسطة على الإسكندرية.. والأحياء تواصل تطهير الشنايش

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 01:16 م
صور.. أمطار متوسطة على الإسكندرية.. والأحياء تواصل تطهير الشنايش تطهير الشنايش بالإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت الإسكندرية اليوم الثلاثاء، هطول أمطار خفيفة ومتوسطة على أنحاء متفرقة من المحافظة، حيث تواصلت موجة الطقس السيئ، وتراجعت شدة الرياح، ومازال هناك انخفاض كبير فى درجات الحرارة مما يزيد الإحساس ببرودة الجو.

من جانبها، قامت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، بوضع خطة لتمركز سيارات الشفط فى أماكن البؤر الساخنة لتجمعات مياه الأمطار، حيث تم الدفع بنحو 95 سيارة بمختلف الأحياء.

وواصلت أحياء الإسكندرية أعمال متابعة أعمال كسح تراكمات المياه، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لمنع وجود تجمعات مياه.

وقام حى العامرية ثان، بأعمال نزح وشفط المياه المتراكمة، تنفيذا لتعليمات المهندس مدحت عبدالفضيل رئيس حى العامرية ثان، وتم سحب مياه أمطار من قرية فلسطين، وتسليك مطابق الصرف الصحى بقرية عرابى ، تسليك مطابق الصرف الصحى فى قرية الحرية بجوار المدرسة.

وكانت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، قد اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة من بينها تطهير مجمعات مياه الأمطار والمواسير الكبيرة، كما تم تنفيذ خطة تطهير البيارات الخاصة بمحطات الرفع وهى 165 بيارة.

ونفذت الشركة خطة تطهير شنايش الأمطار، تم خلالها تجهيز وفتح 66 مصبا لمياه الأمطار على الكورنيش وتجربتها، فضلاً عن تنفيذ نماذج محاكاة أسفل الأنفاق والكبارى، وذلك لمتابعة مسار المياه وتجربة مدى استيعاب المصبات والشنايش .

وفيما يتعلق بالمشروعات التى تم تنفيذها لحل مشكلات الصرف بالمناطق الساخنة، أوضحت الشركة أنه تم إنشاء شنايش جديدة وتغيير قطر مواسير الصرف أسفل طريق الكورنيش، أمام الشيراتون لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار بالمنطقة، وكذا إنشاء فرعين أسفل كوبرى منشا.

وأضافت الشركة، أنه تم إنشاء شنايش بمنطقة الطب البيطرى بمحطة مصر، وكذلك الأمر بمحيط قسم باب شرق بعد ربط تلك الشنايش بالخط الرئيسى، كما تم حل مشكلة تجمع المياه بمنطقة كوبرى الثروة السمكية، وإنشاء شنايش تصريف لمياه الأمطار بشارع مستشفى أبو قير، وتم إحلال وتجديد فرعتين ومطبقين بشارع ظفيل بمحرم بك، وكذا إنشاء خط صرف بشارع 25 بحرية طوسون لعدم خروج المياه بطريق الطابية أثناء هطول الأمطار .

تراكمات المياه
تراكمات المياه

 

تطهير الشنايش
تطهير الشنايش

 

تطهير المطابق لتصريف الامطار
تطهير المطابق لتصريف الامطار

 

شفط تراكمات المياه
شفط تراكمات المياه

 


اخبار مصرية

اخبار اليوم

اخبار الاسكندرية

طقس الاسكندرية

تطهير الشنايش

شركة الصرف الصحى بالاسكندرية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور .. أمطار خفيفة على مدن القليوبية .. والمحافظ يرفع حالة الطوارئ

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 11:37 ص

أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة وانخفاض فى درجات الحرارة

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 11:03 ص

أمطار .. صقيع .. شبورة.. طقس شتوى يضرب القاهرة والجيزة

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 10:03 ص

صور.. أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة وانخفاض حاد بدرجات الحرارة

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 09:57 ص

أمطار غزيرة على مناطق متفرقة بالمنوفية وغرفة عمليات لمتابعة الأحوال الجوية

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 08:47 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 11-2-2020 وعيار 24 بـ189.19 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 11-2-2020 وعيار 24 بـ189.19 ريال

فيديو .. القاهرة الخديوية تتحدى باريس

فيديو .. القاهرة الخديوية تتحدى باريس

كيف يحرر طلاب الثانوية استمارة الامتحان الورقية؟.. التعليم تحدد عدة خطوات

كيف يحرر طلاب الثانوية استمارة الامتحان الورقية؟.. التعليم تحدد عدة خطوات

اليوم.. ثانى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة

اليوم.. ثانى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة

20 فبراير .. موعد انطلاق مهرجان شرم الشيخ الرابع للهجن برعاية الإمارات

20 فبراير .. موعد انطلاق مهرجان شرم الشيخ الرابع للهجن برعاية الإمارات

الحماية المدنية تضع عدة إرشادات للوقاية من حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

الحماية المدنية تضع عدة إرشادات للوقاية من حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

ضمانات حماية وتحصين أموال المعاشات وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها

ضمانات حماية وتحصين أموال المعاشات وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها

"عنتيل المدارس".. ما لا تعرفه عن مدرس الإسكندرية المتحرش بـ 120 طالبة

"عنتيل المدارس".. ما لا تعرفه عن مدرس الإسكندرية المتحرش بـ 120 طالبة

إزاى تشترى سيارة جديدة بسعر منخفض؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تشترى سيارة جديدة بسعر منخفض؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات والمدارس

التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات والمدارس

بالقانون.. كيف تقاضى شخص اعتدى عليك بالسب والقذف على مواقع التواصل؟

بالقانون.. كيف تقاضى شخص اعتدى عليك بالسب والقذف على مواقع التواصل؟

مدير "التأمين الصحى" بالأقصر يعلن تجهيز 12 فريقا طبيا لفحص 38 ألف طالب

مدير "التأمين الصحى" بالأقصر يعلن تجهيز 12 فريقا طبيا لفحص 38 ألف طالب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة