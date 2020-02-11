صور.. أمطار متوسطة على الإسكندرية.. والأحياء تواصل تطهير الشنايش

الإسكندرية - جاكلين منير

شهدت الإسكندرية اليوم الثلاثاء، هطول أمطار خفيفة ومتوسطة على أنحاء متفرقة من المحافظة، حيث تواصلت موجة الطقس السيئ، وتراجعت شدة الرياح، ومازال هناك انخفاض كبير فى درجات الحرارة مما يزيد الإحساس ببرودة الجو.

من جانبها، قامت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، بوضع خطة لتمركز سيارات الشفط فى أماكن البؤر الساخنة لتجمعات مياه الأمطار، حيث تم الدفع بنحو 95 سيارة بمختلف الأحياء.

وواصلت أحياء الإسكندرية أعمال متابعة أعمال كسح تراكمات المياه، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لمنع وجود تجمعات مياه.

وقام حى العامرية ثان، بأعمال نزح وشفط المياه المتراكمة، تنفيذا لتعليمات المهندس مدحت عبدالفضيل رئيس حى العامرية ثان، وتم سحب مياه أمطار من قرية فلسطين، وتسليك مطابق الصرف الصحى بقرية عرابى ، تسليك مطابق الصرف الصحى فى قرية الحرية بجوار المدرسة.

وكانت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، قد اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة من بينها تطهير مجمعات مياه الأمطار والمواسير الكبيرة، كما تم تنفيذ خطة تطهير البيارات الخاصة بمحطات الرفع وهى 165 بيارة.

ونفذت الشركة خطة تطهير شنايش الأمطار، تم خلالها تجهيز وفتح 66 مصبا لمياه الأمطار على الكورنيش وتجربتها، فضلاً عن تنفيذ نماذج محاكاة أسفل الأنفاق والكبارى، وذلك لمتابعة مسار المياه وتجربة مدى استيعاب المصبات والشنايش .

وفيما يتعلق بالمشروعات التى تم تنفيذها لحل مشكلات الصرف بالمناطق الساخنة، أوضحت الشركة أنه تم إنشاء شنايش جديدة وتغيير قطر مواسير الصرف أسفل طريق الكورنيش، أمام الشيراتون لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار بالمنطقة، وكذا إنشاء فرعين أسفل كوبرى منشا.

وأضافت الشركة، أنه تم إنشاء شنايش بمنطقة الطب البيطرى بمحطة مصر، وكذلك الأمر بمحيط قسم باب شرق بعد ربط تلك الشنايش بالخط الرئيسى، كما تم حل مشكلة تجمع المياه بمنطقة كوبرى الثروة السمكية، وإنشاء شنايش تصريف لمياه الأمطار بشارع مستشفى أبو قير، وتم إحلال وتجديد فرعتين ومطبقين بشارع ظفيل بمحرم بك، وكذا إنشاء خط صرف بشارع 25 بحرية طوسون لعدم خروج المياه بطريق الطابية أثناء هطول الأمطار .



تراكمات المياه



تطهير الشنايش



تطهير المطابق لتصريف الامطار