صور .. أمطار خفيفة على مدن القليوبية .. والمحافظ يرفع حالة الطوارئ

القليوبية - إبراهيم سالم

شهد عدد من مدن محافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، أمطارا خفيفة ومتوسطة على بعض أنحاء المحافظة، مع وجود شدة بحركة الرياح، ما دفع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية من رفع حالة الطوارئ.

وأعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، رفع حالة الطوارئ بأجهزة المحافظة، ونشر فرق الطوارئ تحسبا لزيادة الأمطار أو غرق الشوارع للتعامل الفورى مع تغييرات الطقس خلال الساعات المقبلة.

وأصدر "الهجان"، تعليماته لرؤساء المدن والمراكز والأحياء برفع حالة الاستعداد القصوى وضرورة تواخى الحذر، لمواجهة موجة الأمطار التى ستحدث خلال الأيام القليلة المقبلة من خلال توفير المعدات والعربات لمجابهة الأمطار، إلى جانب التنسيق بين جميع الجهات المعنية من مديرية الرى وشركة مياه الشرب بالقليوبية وشركة مياه القاهرة الكبرى بالمحافظة، والتأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أى كميات مياه للأمطار والتدخل الفورى فى حالة حدوث أية مشكلة.

ووجه المحافظ، بالتواجد لجميع العناصر المعنية (الصحة، الإسعاف، الحماية المدنية والرى، شركة المياه) بغرف العمليات بالمحافظة وكذا غرفة عمليات شركة الصرف الصحى على مدار 24 ساعة، لتلقى جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أى حالات طارئة لسرعة التعامل معها.

فيما نشرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، جميع معداتها وسيارات الشفط بشوارع المدن لرفع تراكمات المياه التى قد تنتج عن هطول الأمطار، والتعامل مع المياه المتراكمة ونواتج سقوط الامطار وتجمعات المياه فور الإبلاغ بسقوط الأمطار حيث يجرى الدفع بفرق الطوارئ بالمناطق المتأثرة.



امطار بشوارع القليوبية



امطار بشوارع القليوبية



امطار بشوارع القليوبية



امطار بشوارع القليوبية



امطار بشوارع القليوبية