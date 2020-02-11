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صحة سوهاج: ضبط أدوية مهربة ومغشوشة داخل صيدليات بمركز ساقلتة

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 01:07 ص
صحة سوهاج: ضبط أدوية مهربة ومغشوشة داخل صيدليات بمركز ساقلتة الأدوية المضبوطة
سوهاج – عمرو خلف

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 تمكنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بسوهاج تحت أشراف  كلا من الدكتور محمد أحمد فهمي والدكتور احمد السيد عبد الموجود من شن حملات تفتيشية علي عدد من الصيدليات العامة بمركز ساقلته وتم ضبط كمية من الأدوية المهربة من خارج البلاد الغير مصرح بتداولها داخل الجمهورية والأدوية المغشوشة الغير مصرح بتداولها داخل الصيدليات .

وتم تحرير الأدوية وتحرير محضر للصيدلية المخالفة بمركز شرطة ساقلتة  وذلك بتوجيهات الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة  بتكثيف الرقابة والمرور علي الصيدليات العامة وضبط سوق الدواء وكذلك قد تم تحرير محضر منع مفتشي الصيادلة من ممارسة مهام عملهم لصيدلية أخرى بمركز ساقلته.

 كانت مديرية الصحة بسوهاج،  قد نظمت على مدار يومين، قافلة طبية مجانية بقرية الصوامعة شرق دائرة مركز أخميم شرقى محافظة سوهاج، حيث تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1840 حالة مرضية فى مختلف التخصصات الطبية " باطنة وجلدية ورمدو تنظيم أسرة ونساء وأسنان وأطفال " وتم توافر جميع الأدوية اللازمة.

 جاءت القافلة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ورعاية من اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، والدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة، وبإشراف الدكتور لمياء مبارك منسق عام القوافل الطبية بمديرية الصحة.

 شارك فى أعمال القافلة والتى قامت بتوفير وصرف 96 نوع دواء، الدكتورة سلوى جاد والدكتورة ماريان نشأت والدكتور هانى فايز وعمر يوسف ومصطفى عزبو مدحت ارنستو وسام مصطفى وطه عبدالحميد وعلى جابر .

 وقام المسئولين بمركز أخميم بتفقد أعمال القافلة وعددا من قيادات مديرية الصحة، وقامت القافلة الطبية بتوقيع الكشف المبكر للضغط والسكر وخدمات الأشعة، وتم تحويل بعض الحالات إلى المستشفيات العامة والمركزية والعلاج على نفقة الدولة لذوى الأمراض المزمنة.

 كانت محافظة سوهاج نظمت بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، قافلة طبية شاملة استهدفت قرية الكوامل بحرى بمركز ومدينة سوهاج، لمدة يومين متتاليين.

 وأوضح اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، أن القافلة تأتى ضمن المبادرة الرئاسية للقرى الأكثر احتياجاً طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى تستهدف الكشف المجانى على المواطنين وتقديم العلاج اللازم لهم، وتحويل الحالات التى تستعدى للمستشفيات، وإجراء التحاليل الطبية المختلفة بالمجان، وشملت القافلة عددا من السيارات المجهزة فى جميع التخصصات، لافتا إلى أنه تم الكشف على 1000 مواطن من أهالى القرية والقرى المجاورة.

 

 

 


الصحة

سوهاج

ادوية مهربة

ساقلتة

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