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شعبة مواد البناء: أسعار الحديد تنخفض 200 جنيه.. والطن يبدأ من 9400 جنيه

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 02:30 ص
شعبة مواد البناء: أسعار الحديد تنخفض 200 جنيه.. والطن يبدأ من 9400 جنيه الحديد
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الحديد انخفاضا وصل إلى 200 جنيها في الطن لمعظم الأنواع والأصناف، وذلك حسبما أكدت شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة. 
 
قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار انخفضت 200 جنيها الطن حيث يتراوح سعر الطن تسليم المصنع بين 9400 وحتى 9700 لأغلى الأصناف تسليم أرض مصنع، مضيفا أن السعر للمستهلك يبدأ من 9550 حتى 10000 جنيه للطن حسب المنطقة ومصاريف النقل.
 
وأضاف الزينى في تصريح لليوم السابع أن أسعار الحديد انخفضت لعدة أسباب أهمها تراجع سعر الدولار وانخفاض أسعار البيلت عالميا، إضافة إلى زيادة الإنتاج المصرى وزيادة التنافسية بين المصانع مما ساهم في خفض الأسعار. 
 
وأشاد رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة بالسياسات الاقتصادية التي اتبعتها الدولة ممثلة في الحكومة خلال الأعوام الماضية ما ساهم في دعم الصناعة وزيادة الإنتاج، مؤكدا أن الأسعار قد تشهد انخفاضا خلال الفترة المقبلة في ظل تراجع الدولار، ودخول مصانع جديدة تزيد من المنافسة بين المصانع وفتح فرص تصديرية للمصانع بعد خفض تكاليف الإنتاج.
 
ومن المعروف أن سوق الحديد يعانى من الكساد حالياً نتيجة موسم الشتاء والأمطار وخاصة في الإسكندرية ومحافظات الدلتا مما يعوق حركة النقل والبناء وبالتالي انخفاض حجم الطلب في مشروعات البناء الخاص والمساكن بينما مشروعات الدولة تسير طبقاً لما هو مخطط لها وعلى رأسها مشروعات العاصمة الإدارية التى تشهد حركة بناء نشطة استعداداً لنقل الإدارات الحكومية بها بحلول العام القادم.

 


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