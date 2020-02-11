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شرطة التموين: تضبط 1000 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 12:38 م
شرطة التموين: تضبط 1000 قضية متنوعة خلال 24 ساعة سلع فاسدة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

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شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1012 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

 

ومن أبرز جهود الحملات ضبط المدير المسئول عن مجزر غير مرخص لذبح الدواجن، بدائرة قسم شرطة الأهرام "محافظة الجيزة"، لحيازته 500 كيلو جرام سلع غذائية مقطعات دواجن، دواجن كاملة مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير خاضعة للإشراف البيطرى، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.

 

كما تم ضبط مالك محل لتجارة الخردوات "بدون ترخيص"، بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية، لحيازته 950 عبوة سجائر مهربة من سداد الرسوم الجمركية لا تحمل "مجهولة المصدر".

 

واسفرت الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، لحيازته 600 كيلو جرام "عصائر" معبأة داخل بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، 449 كيلو جرام ثمار فواكه بدون مستندات "مجهولة المصدر"، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

 

وضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية لعدم انتظام القيد فى دفتر 21 بترول الخاص بالمحطة بعدم إثبات الكميات الواردة إليه بالدفتر، لحيازته 105 آلاف و850 لتر "سولار، بنزين 80، 92" للإتجار بها فى السوق السوداء، وقدرت بقيمة مالية 729 ألف جنيه تقريبا، ضبط أمين عهدة فرع جملة تابع لإحدى الشركات بدائرة مركز شرطة قليوب، لحيازته 8 طن و900 كيلو سلع تموينية "فول" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية بها "سوس" معرضًا حياة المواطنين للخطر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

يأتى ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.


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