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شبورة كثيفة تغطى أغلب محافظات الجمهورية وتمتد لسماء القاهرة والجيزة

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 11:34 ص
شبورة كثيفة تغطى أغلب محافظات الجمهورية وتمتد لسماء القاهرة والجيزة شبورة مائية - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تشهد سماء أغلب محافظات الجمهورية شبورة كثيفة على الطرق غطت سماء القاهرة والجيزة، وتسبب فى قلة الرؤية على الشبورة المائية، خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية، وذلك تزامنا مع حالة من حالات عدم الاستقرار النسبى فى الأحوال الجوية تشهدها البلاد مع استمرار شدة برودة الأجواء، وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية باستمرار الشبورة خلال ال 72 ساعة المقبلة، وتوقعات بارتفاع طفيف وتدريجى حتى نهاية الأسبوع.

ويشهد اليوم الثلاثاء بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا غائم أحيانا والرياح خفيفة إلى معتدلة ، والوجه البحرى، أيضا يشهد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا غائم أحيانا والرياح خفيفة إلى معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وغائم على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم على مناطق متفرقة و الرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وتنشط الرياح، مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية فى البحر الأحمر،  فيما يشهد شمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا و غائم أحيانا والرياح خفيفة إلى معتدلة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم، القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجات، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 06 درجات، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجات.

 


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