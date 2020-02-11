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شاهد في دقيقة.. "بعد 15 عاما من عزله" قصة الأسقف المغضوب عليه كنسيًا

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 12:37 م
شاهد في دقيقة.. "بعد 15 عاما من عزله" قصة الأسقف المغضوب عليه كنسيًا الأسقف المغضوب عليه كنسيًا
سارة علام

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بعد ما يزيد عن 15 عامًا من عزله عن منصبه، صلى الأنبا متياس أسقف المحلة في كنيسة بسمالوط.

ولكن لماذا تم عزله عن منصبه؟

تعود قصة الأنبا متياس إلى سنوات عصر البابا شنودة الثالث، التي كان يسيطر فيها تيار الصقور المتشدد على الكاتدرائية

وفي تلك الأثناء تم اتهام الأنبا متياس بالخروج عن طوع الكنيسة ومخالفته الفكر الأرثوذكسى

ـ  ألقى الأسقف بعمامته أمام المجمع المقدس معلنًا استقالته

مايو 2004 كشف البابا شنودة عن رسالة يطلب فيها الأسقف اعفائه من منصبه ،إلا أن الأنبا بيشوي مطران كفر الشيخ الراحل ورئيس لجنة المحاكمات الكنسية كان له رأيا مخالفا، وفقًا لما تم نشره فى مجلة الكرازة ، فإن البابا شنودة هو من أعفاه من الخدمة .

وبعد سنوات من سفره إلى الولايات المتحدة للإقامة، عاد  متياس للظهور فى مدينة دالاس، في جنوب أمريكا، كما سبق وشارك في صلوات تجلس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية.

وخلال زيارته الحالية لمصر، تفقد الأنبا متياس ديره الذى ترهب فيه وهو دير السريان واستقبله رهبان الدير ورئيسه بترحاب كبير.

 


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