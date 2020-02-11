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شئون البيئة بالوادى الجديد تبدأ تنفيذ مبادرة "إتحضر للأخضر" بالمراكز والمدن

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 11:05 ص
شئون البيئة بالوادى الجديد تبدأ تنفيذ مبادرة "إتحضر للأخضر" بالمراكز والمدن زراعة الأشجار - أرشيفية
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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أعلن المهندس حاتم عبد الراضى، مدير فرع جهاز شئون البيئة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، عن بدء تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي" إتحضر للأخضر" لنشر الوعى البيئى، حيث أكد حاتم أن المبادرة تنفذ فى المحافظة بالتعاون مع قطاع التعليم العام والجامعة، بهدف نشر الوعى البيئى والتوسع فى أعمال التشجير والخضرة، حيث جارى بدء تنفيذ المرحلة الاولى من المبادرة من خلال دعم وزارة البيئة بقيادة الدكتورة ياسمين فؤاد، والتى دعمت الجهاز بـ 400 شجرة، كمرحلة أولى بواقع 200 شجرة ظل وزينة، و200 شجرة مثمرة.

أضاف حاتم، أن هذه المبادرة تتضمن التوعية من خلال عقد ندوات ولقاءات متعددة، للتوعية بتقليل استخدام المواد البلاستيكية ونشر الأخضر والاهتمام بالتشجير، وذلك فى إطار احتفال الوزارة بيوم البيئة الوطنى والذى يوافق يوم 27 يناير من كل عام بينما يوم البيئة العالمى يوم 5 يونيو من كل عام.

وكانت قد أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن تنفيذ مبادرة " اتحضر للأخضر" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لنشر الوعى البيئى وتعد رسالة قوية داخل وخارج مصر بأن البيئة أصبحت من الأولويات الوطنية وتحظى باهتمام القيادة السياسية.

وقالت "تحضر للأخضر" تعتبر أول حملة بيئية يضعها رئيس فى تاريخ مصر، وبدأت الحملة بقضية التوعية لأهمية «التشجير» فى حياتنا، وتم زراعة 10 آلاف شجرة خلال أول أسبوعين من الحملة، لكن ذلك لا يعنى أن الحملة تستهدف تشجيرا فقط ولكن تتضمن كل ما هو متعلق بالبيئة.

كما أعلن مدير فرع جهاز شئون البيئة بمحافظة الوادى الجديد ، اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من إصدار 18 ترخيصًا وموافقات بيئية لمشروعات تنموية وخدمية واستثمارية بمراكز المحافظة وقراها وذلك على مدار شهر يناير الماضي.

وأكد حاتم، أن التراخيص والموافقات صدرت لمشروعات من فئة " أ" تضمنت مشروعات زراعية استصلاح أراضى ومشروعات تربية دواجن، بالإضافة الى مشروعات خدمية تضمنت عيادات طبية وورش حرفية ومطاعم.

وأوضح، أن البيئة تصدر للمشروعات بعد تنصفيها فى 3 قوائم وهى القائمة " أ" وهى مشروعات قليلة التلوث للبيئة وتسمى بالقائمة البيضاء، والقائمة "ب" وهى مشروعات متوسطة التلوث للبيئة وتحتاج لدراسات تفصيلية بيئية متأنية لإصدار تراخيص لها، وتسمى مشروعات القائمة " الرمادية"، ثم القائمة الثالثة وهى " ج" وهى مشروعات وهى مشروعات تلوث البيئة بشكل كبير وهى تسمى مشروعات القائمة السوداء.

وأضاف، أن هناك مشروعات تسمى مشروعات الاشتراطات الخاصة، وهى مشروعات تصدر تراخيصها مباشرة من الإدارة العامة لشئون البيئة، وتصدر تراخيصها بالمجان، بينما باقى القوائم بمصروفات مادية متنوعة، تبدأ من 500 وحتى 35 الف جنيه.


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مبادرة اتحضر للأخضر

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