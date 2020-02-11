سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 فبراير 2020 03:31 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط مستريح سوهاج جمع 5 ملاين جنيه من 10 أشخاص لتوظيفها فى الأراضى

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 03:23 م
سقوط مستريح سوهاج جمع 5 ملاين جنيه من 10 أشخاص لتوظيفها فى الأراضى أموال - أرشيفيه
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أسفرت جهود ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع الوجه القبلى بسوهاج بإشراف العميد صلاح أبوسحلى مدير الإدارة والعقيد راشد سالم مفتش الإدارة، من إلقاء القبض على أشهر مستريح على مستوى المحافظة ويدعى "عاطف.أ"، وذلك عقب قيامه بالنصب والإحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على 5 ملايين و850 ألف جنيه بزعم توظيفها فى مجال تجارة الأراضى.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات من العميد صلاح صلاح أبوسحلى مدير الإدارة إلى اللواء حازم عبدالرحمن مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها تقدم "أحمد . ع" أخصائى ترميم بإدارة ترميم الأثار المصرية بسوهاج و9 أخرين جميعهم يقيمون بمحافظة سوهاج ضد "عاطف.أ" والمقيم دائرة مركز سوهاج لقيامه بتلقى مبالغ مالية بلغت خمسة ملايين وثمان مائة وخمسون ألف جنيه بقصد توظيفها فى مجال تجارة الأراضى والإستثمار العقارى.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث قاده العقيد راشد سالم مفتش الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة للوجه القبلى ، وبالفحص أكدت التحريات صحة البلاغات المقدمة من قبل الضحايا تم إستهداف المتحرى عنه وتم ضبطه وتبين أنه  مدير إدارة الدعم الفنى لقطاع وسط بشركة للإتصالات و"حاليا مفصول عن العمل"، حيث قام بتلقى المبالغ المالية المذكورة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة1988.

 

 

 

 


سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

الاموال العامة

اخبار مصرية

مستريح سوهاج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التفاصيل الكاملة لضبط مستريحة القناطر الخيرية.. المتهمة استولت على 3 ملايين و300 ألف جنيه من الضحايا بقصد التجارة.. وتعترف: "السوق ريح وهرد المبالغ".. والنيابة العامة تقرر حبسها وإحالتها لمحكمة الجنح

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 01:30 م

إحالة مستريحة القناطر الخيرية لمحكمة الجنح لاستيلائها على 3.3 مليون جنيه

الإثنين، 10 فبراير 2020 04:29 م

النيابة تستمع لأقوال ضحايا مستريح السيارات استولى على 2.5 مليون جنيه منهم

الأحد، 09 فبراير 2020 07:00 ص

سقوط مستريح جمع 12 مليون جنيه بزعم توظيفها بتجارة الأدوية بالإسكندرية

السبت، 08 فبراير 2020 06:34 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 11-2-2020 وعيار 24 بـ189.19 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 11-2-2020 وعيار 24 بـ189.19 ريال

فيديو .. القاهرة الخديوية تتحدى باريس

فيديو .. القاهرة الخديوية تتحدى باريس

كيف يحرر طلاب الثانوية استمارة الامتحان الورقية؟.. التعليم تحدد عدة خطوات

كيف يحرر طلاب الثانوية استمارة الامتحان الورقية؟.. التعليم تحدد عدة خطوات

اليوم.. ثانى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة

اليوم.. ثانى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة

20 فبراير .. موعد انطلاق مهرجان شرم الشيخ الرابع للهجن برعاية الإمارات

20 فبراير .. موعد انطلاق مهرجان شرم الشيخ الرابع للهجن برعاية الإمارات

الحماية المدنية تضع عدة إرشادات للوقاية من حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

الحماية المدنية تضع عدة إرشادات للوقاية من حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

ضمانات حماية وتحصين أموال المعاشات وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها

ضمانات حماية وتحصين أموال المعاشات وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها

"عنتيل المدارس".. ما لا تعرفه عن مدرس الإسكندرية المتحرش بـ 120 طالبة

"عنتيل المدارس".. ما لا تعرفه عن مدرس الإسكندرية المتحرش بـ 120 طالبة

إزاى تشترى سيارة جديدة بسعر منخفض؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تشترى سيارة جديدة بسعر منخفض؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات والمدارس

التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات والمدارس

بالقانون.. كيف تقاضى شخص اعتدى عليك بالسب والقذف على مواقع التواصل؟

بالقانون.. كيف تقاضى شخص اعتدى عليك بالسب والقذف على مواقع التواصل؟

مدير "التأمين الصحى" بالأقصر يعلن تجهيز 12 فريقا طبيا لفحص 38 ألف طالب

مدير "التأمين الصحى" بالأقصر يعلن تجهيز 12 فريقا طبيا لفحص 38 ألف طالب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة