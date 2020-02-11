سقوط مستريح سوهاج جمع 5 ملاين جنيه من 10 أشخاص لتوظيفها فى الأراضى

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات من العميد صلاح صلاح أبوسحلى مدير الإدارة إلى اللواء حازم عبدالرحمن مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها تقدم "أحمد . ع" أخصائى ترميم بإدارة ترميم الأثار المصرية بسوهاج و9 أخرين جميعهم يقيمون بمحافظة سوهاج ضد "عاطف.أ" والمقيم دائرة مركز سوهاج لقيامه بتلقى مبالغ مالية بلغت خمسة ملايين وثمان مائة وخمسون ألف جنيه بقصد توظيفها فى مجال تجارة الأراضى والإستثمار العقارى.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث قاده العقيد راشد سالم مفتش الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة للوجه القبلى ، وبالفحص أكدت التحريات صحة البلاغات المقدمة من قبل الضحايا تم إستهداف المتحرى عنه وتم ضبطه وتبين أنه مدير إدارة الدعم الفنى لقطاع وسط بشركة للإتصالات و"حاليا مفصول عن العمل"، حيث قام بتلقى المبالغ المالية المذكورة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة1988.