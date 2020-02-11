سقوط سقف ملجأ إيواء قديم بأحد شوارع مدينة غارب.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهد شارع جمال عبد الناصر، بمدينة رأس غارب، شمال البحر الأحمر، انهيار سقف إيواء قديم مساء اليوم، بجوار البلدة الأساسية وقام مجلس مدينة راس غارب بوضع صدادات حوله وتحذير المواطنين، وذلك في ظل توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر المستمرة بحماية المواطنين وخاصة الاطفال وكبار السن.

وأعلن مجلس مدينة راس غارب ان اللواء اللواء ايهاب رأفت رئيس المدينة وجه بتحذير الأهالي من خلال وضع صدادات تحذيريه حول الهبوط، كما أكد رئيس المدينة على العمل صباح باكر بردم الملجأ بالكامل بمعدات الوحدة المحلية والتنسيق مع الشركة العامة للبترول حفاظا على أرواح مواطنى المدينة والأطفال وكبار السن.

من جانبه قال عمرو حمادى، أحد مواطنى مدينة غارب أن الانهيار الذى حدث فى شارع جمال عبد الناصر هو هبوط أقدم وأكبر خندق وملجأ كان يستخدم قديما فى الحروب، حيث أن مساحة الحندق كبيرة وبداخله غرف.

وأضاف أن منطقة غارب كانت منطقة حروب قديمة وأن بها عدة خنادق وملاجئ إيواء تحت الأرض، ومن الأولي ان يقوموا بترميمها أفضل من دفنها، وأن تلك الخندق أكبرهم حيث به غرف عدة ودورات مياه وكان يمر فيه خط مياه قديما .

على جانب آخر، كانت الوحدة المحلية بمدينة غارب أعلنت عن تحسين مستوى النظافة وإزالة الاشغالات والتعديات على الطريق السريع بالقرية حفاظا على الأرواح والممتلكات العامة والحد من الحوادث، توجه اللواء ايهاب رافت رئيس المدينة اليوم الثلاثاء، إلى قرية الزعفرانه يرافقه مهندس محمد سعد مدير الادارة الهندسية موجها بالعمل على ازالة التعديات ومراجعة تراخيص الاكشاك وورش اصلاح الكاوتش وتكثيف اعمال النظافه .

وأكد رافت أنه تم القيام بتسوية وتمهيد الأرض وإزالة تجمعات مياه الأمطار ورفع الاشغالات وإزالة التعديات على الطريق السريع للحد من وقوع حوادث وحفاظا على الارواح والممتلكات وتجهيز مكان خاص لتوقف لسيارات النقل الثقيل والقيام بأعمال النظافه الكاملة له وذلك لنقل ورش اصلاح الكاوتش والصيانه به بعيدا عن حرم الطريق وأنه جارى عمل مخطط لتطوير ورفع كفاءة البوابة الرئيسية لقرية الزعفرانه لتليق بمكانة محافظة البحر الاحمر السياحية.