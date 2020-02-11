سقوط تشكيل عصابى لانتحالهم صفة رجال الشرطة بالبساتين

كتب عبد الرحمن سيد – بهجت أبو ضيف

نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من ضبط تشكيل عصابى تتزعمه سيدة انتحلوا صفة رجال الشرطة، واستولوا على مليون جنيه من رجل أعمال بالبساتين، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة البساتين، يفيد بأن المدير التنفيذى لشركة استثمار سياحى، تعرف شقيقه مالك الشركة محل عمله "رجل أعمال بدولة عربية" على إحدى السيدات "تحمل جنسية دولة عربية أخرى" أثناء تواجدهما بالدولة المقيم بها شقيق المُبلغ، وعقب عودتها للبلاد تواصلت مع شقيقه تليفونياً، وقامت بإيهامه بقدرتها على استبدال العملة المصرية لعملة الدولار الأمريكي داخل البلاد بسعر أقل من السوق المصرفى، واتفاقه معها على قيام المُبلغ بالتقابل مع أحد الوسطاء بدائرة القسم، لتحويل مبلغ مليون جنيه مصرى لعملة الدولار الأمريكى، وفور وصول المُبلغ للمكان المتفق عليه وتقابله مع الوسيط فوجئ بحضور 3 أشخاص مُستقلين إحدى السيارات "ميكروباص" وقاموا باصطحابه والوسيط داخل السيارة، مُدعين أنهم رجال شرطة وقاموا بإطلاق سراحه بدائرة القسم عقب استيلائهم منه على المبلغ المالى المشار إليه، ولاذوا بالفرار.

تم إجراء التحريات، من خلال فحص كاميرات المراقبة بأماكن تردد الوسيط تحديد السيارة قيادته، وتبين أنها مقيدة بإسم أحد الأشخاص (سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، سبق اتهامه فى قضية "تبديد"، وأن الأخير وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") بالاشتراك مع آخر "جارى تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم عدا الأخير وبحوزتهم (مبلغ مالى 150 ألف جنيه من متحصلات الواقعة.

بمواجهتهم، اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتحريض من "السيدة التى تحمل جنسية دولة عربية" وأقروا بأن السيارة المستخدمة بحوزة المتهم الهارب، وأضاف أحد العاطلَين بقيامه بتسليم مبلغ مالى 500 ألف جنيه من متحصلات الواقعة لأحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى على سبيل الأمانة "جارى العمل على ضبطه، وتم بإرشاد المتهمين ضبط السيدة وبحوزتها (مبلغ مالى 300 ألف جنيه) من متحصلات الواقعة، وأيدت أقوال المتهمين.

وفى وقتٍ لاحق حضر لديوان القسم أحد الأشخاص، وقام بتسليم مبلغ مالى 400 ألف جنيه من متحصلات واقعة السرقة، وقرر بقيام أحد العاطلَين بإعطاء المبلغ المالى لوالده على سبيل الأمانة، ونفى علم والد المتهم بأن المبلغ من متحصلات واقعة سرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العمل على تحديد وضبط المتهم الهارب، وباقى المبلغ المالى المستولى عليه.